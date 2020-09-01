PUBG Mobile için Erangel haritası oyunculara sunuluyor

PUBG Mobile ve AppStore tarafından yapılan ortak açıklamayla birlikte uzun süredir beklenen yeni Erangel haritası, klasik özellikleri tamamen yenilenmiş bir halde sunarak, yeni güncellemeyle birlikte oyuncularla buluşacak. 8 Eylül’den itibaren oyuncular, PUBG Mobile 1.0 sürümüyle sunulan Yeni Teknoloji ve Yeni Arayüz gibi dev yeni özelliklerle birlikte, tamamen yenilenmiş Yeni Erangel haritasında da oynayabilecekler.



Aylar süren analiz, düzeltme ve testlerden sonra PUBG Mobile ekibi, oyunun en popüler haritasının sadece görselliğini ve performansını değil, orijinal oynanışını da iyileştirdi. Yeni Erangel haritasının iyileştirilen özellikleri arasında tamamen yeni harita içerikleri, büyük kaynak noktası değişiklikleri, yeniden tasarlanmış yapılar ve sıfırdan üretilmiş görseller yer alıyor.

Tamamı yeni Harita İçerikleri – Unutulmuş siperler, ağaç kovuğundan bariyerler, terk edilmiş tanklar ve sığınaklar gibi yeni içerikler, oyuncuların zafere ulaşan yolda yeni strateji ve taktikler geliştirmesi için yeni yollar sunuyor.

– Unutulmuş siperler, ağaç kovuğundan bariyerler, terk edilmiş tanklar ve sığınaklar gibi yeni içerikler, oyuncuların zafere ulaşan yolda yeni strateji ve taktikler geliştirmesi için yeni yollar sunuyor. Büyük Kaynak Noktası Değişiklikleri – Sosnovka Askeri Üssü, Mylta Power, Konak, Hapishane, Maden Bölgesi ve daha birçok popüler oyun içi alan, yeniden dengelenmiş ganimet, eşya ve diğer kaynaklarla dolduruldu. Oyuncular kırsal bölgelerde daha dengeli bir deneyim ve farklı stratejiler için daha fazla eşya bulabilecekler, hem de bu alanlar eski haritadaki yerlerle de oldukça benzer olarak tasarlandı.

– Sosnovka Askeri Üssü, Mylta Power, Konak, Hapishane, Maden Bölgesi ve daha birçok popüler oyun içi alan, yeniden dengelenmiş ganimet, eşya ve diğer kaynaklarla dolduruldu. Oyuncular kırsal bölgelerde daha dengeli bir deneyim ve farklı stratejiler için daha fazla eşya bulabilecekler, hem de bu alanlar eski haritadaki yerlerle de oldukça benzer olarak tasarlandı. Yapı Değişiklikleri – Yeni Erangel’de bulunan birden çok bina ve sığınak değiştirildi ve iyileştirildi. Yapıların değişiklikleri dolayısıyla yeni stratejiler geliştirmek, savunma ve saldırı metotlarını değiştirmek zorunda kalacaklar.

– Yeni Erangel’de bulunan birden çok bina ve sığınak değiştirildi ve iyileştirildi. Yapıların değişiklikleri dolayısıyla yeni stratejiler geliştirmek, savunma ve saldırı metotlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Yenilenmiş Görseller – Bitkiler, gökyüzü ve su efektleri için aydınlatma sistemi iyileştirildi. Bunun bir sonucu olarak oyuncular, su yüzeyindeki yansımaları ve güneşin aydınlattığı tüm alanları da detaylı olarak görebilecekler. Yapı ve çevre kaplamaları, partiküller, duman, patlamalar, namludan çıkan ışıklar ve dürbün görünümü gibi model ve kaplama kalitesi de iyileştirilerek, savaşı çok daha gerçekçi kılıyor. “Ultra HD” özelliği de en yüksek grafik kalitesi için açılabiliyor.

Yeni Erangel haritasının yeni özelliklerinin dışında PUBG Mobile'ın kullanıcı arayüzü ve interaktif deneyimleri de, oyunculara daha kolay ve sezgisel bir kontrol sunmak için yenilendi. Bunlarla birlikte PUBG Mobile, oyuncuların lobi ekranından görebileceği gibi yenilikçi çoklu ekran değiştirme modu ve işlevlerin sayfalar halinde yeniden düzenlenmesi de oyuna eklenenler arasında. Oyunlar, topluluk ve satın alımlar, 3 farklı alana ayrılarak, oyuncular için daha hızlı ve kolay erişimi mümkün kılıyor. Böylece oyuncular basit ve temiz bir arayüzle istediklerini daha çabuk bulabiliyorlar. Buna ek olarak oyuncular da kendi düzenlerini oluşturarak istedikleri şekilde en sık kullandıkları seçeneklere hızlıca erişebilecekler.



