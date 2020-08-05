PUBG Mobile için Antik Gizemli Modu güncellemesi geldi

Yeni Antik Gizem temalı oynanış, ana menüde yer alan Mod Seçimi ekranından seçilebiliyor. Bu yeni modu aktifleştiren oyuncular, Miramar ve Eranger haritalarında yer alan “Antik Gizem” yapısını keşfe çıkabiliyorlar. Bu devasa iki katlı yapı, her oyunda yer seviyesinde başlarken, sonrasında ise oyun çemberini takip ederek havalanıryor.

Bu antik yapının yanı sıra oyuncular, yeni oyun moduyla birlikte şu özellikleri deneyimleyebiliyorlar:

Yeni Boss Savaşı – Yapının ikinci katında yer alan mühürlü bir odada, birçok ödül barındıran gizemli bir boss bulunuyor

Küçük Harabeler – Oyuncular haritada rastgele yerleştirilen küçük harabelerde yer alan sandıklara erişebilir ve bulmacaları çözebilirler

Fresk Bulmacası – Oyuncular marifetlerini, bu yeni interaktif Antik Fresk bulmacasıyla test edebilirler.

Oyuncuların bu yeni çevreye uyum sağlamaları için Ra Savaşçısı, Nut Savaşçısı, Yeraltı Rehberi ve Mumya kostümlerinin yanı sıra sıkı ve tarz sahibi Altın Firavun Zırh-X de oyuncuların açması için bulunuyor. Ayrıca bu kostümler ilk defa, ek özelliklere kavuşmaları için altı seviyeye kadar yükseltilebiliyorlar:

Giysi görünüm yükseltmesi



Özel giriş ekranı hareketleri



Giysiye özel lobi hareketleri



Takım arkadaşı iletişim hareketleri ve eşya paylaşımı



Başlangıç Adası ve ölüm duyuru özel efektleri



Her kıyafet seti, içerisinde diğer kıyafetleri almak ya da Altın Firavun Zırh-X’i güçlendirmek için kullanabileceğiniz Firavun Altını ve diğer ödüller barındıran özel bir Hazine Sandığı ile geliyor. Oyuncular aynı zamanda UC ya da Gümüş Parçacık kullanarak çekilişe katılabiliyorlar.

Yeni Arena Oyunu

Tamamen yeni Takım Silah Oyunu, Arena modu başlangıç silahlarıyla dörde dört bir oynanış sunuyor. Oyuncular rakiplerini yendikçe, silahları da güçleniyor. Son silah olan tavayı kullanan ilk takım ise Çorba Parası’nı kazanıyor. Takım Silah Oyunu, her hafta sonu, Cuma’dan Pazar gününe kadar oynanabiliyor.

Oyuncular Takım Silah Oyunu’nu, tamamen yeni Kütüphane haritasında da oynayabiliyorlar. PUBG MOBILE’ın bu ilk kapalı alan haritası olan Kütüphane sol, sağ ve orta olmak üzere üç saldırı yolu ile simetrik bir düzene sahip. Platformlarda, kapı girişlerinde ya da kitaplıkların arkalarında bulunan benzersiz pozisyonlarla birlikte, stratejik şekilde konumlanarak avantaj sahibi olabiliyor, bu sayede daha zayıf silahlara sahip olan oyunculara da savaşma şansı sunulmuş oluyor.

Yeni Takım Silah Oyunu’na ve Kütüphane haritasına ek olarak, içerik güncellemesi bazı ek özellikleri de barındırıyor:

Yeni Arena Eklentisi – Namlu Uzatıcı eklentisi, çoğu Dürbünlü Tüfeğe, Tüfeğe ve Hafif Makinalı Silahlara eklenebiliyor.



Silahın etkin menzilini artırırken, mesafeye bağlı olan hasar azalmasını da en aza indiriyor.



Arena Silah Hasarı Azaltma Ayarlaması – Silah hasarı artık silah sınıfının etkin menziline göre ayarlanıyor. Pompalı Tüfek, Hafif Makinalı Tüfek, Dürbünlü Tüfek sıralamasıyla en yakından en uzağa şekilde sıralanıyor.



