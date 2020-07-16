PUBG Mobile hilecilere göz açtırmayacak

Güncellenen yeni İzleme Sistemi ile birlikte, oyunda iki önemli hile karşıtı iyileştirme sağlanması hedefleniyor:

Mevcut İzleme Modu manipüle edilerek yapılan hileleri engelleme...



Oyundaki şüpheli davranışları daha etkili şekilde tespit edip ortadan kaldırmak için İzleme Modu’nu geliştirme...



Güncellenen İzleme Sistemi; oyun sahibi, oyun sunucusu ve izleyici olmak üzere üç farklı rolden oluşuyor. Bu sistemden önce hileciler, İzleme Modu’nu iki cihazda kullanarak, oyun içerisindeki düşman oyuncuların yerlerini belirleyebiliyor, haksız bir avantaj sahibi oluyorlardı. Ancak şimdi yeni eklenen mekanizma ile bir oyuncu, oyun sahibinin görüşünde değilse yer bilgisi izleyicilerle paylaşılmıyor. Bu iyileştirme sadece izleyerek haksız hile yapma ihtimalini ortadan kaldırmıyor, aynı zamanda eklentilerin oyun verilerini değiştirmesini de engellemiş oluyor. Böylece güvenlik ve güvenilirlik güçlü şekilde sağlanmış oluyor. Buna ek olarak bu çözüm, maçları normal şekilde izleyen oyuncuların deneyimini de etkilemiyor.

Yeni tür hileleri tespit etmeye devam eden PUBG MOBILE 10 yıllık yasaklama ile hilecilere karşı daha sıkı aksiyon alırken, daha adil ve gerçek anlamda rekabetçi bir oyun ortamı oluşturmak için oyunun güvenliğini geliştirmeye de devam ediyor.



