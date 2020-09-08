Pubg Mobile 1.0 güncelleme paketi için artık geri sayım başladı. Akıllı cihazlar aracılığıyla oyun oynayan kullanıcıları canından bezdiren Pubg Mobile hileleri, geliştiricinin yayınlayacağı güncelleme paketi ile sona erecek. Oyun motorunda da bazı iyileştirmelerin yapılacağı güncelleme paketi, hilenin meydana getirdiği performans düşüşünün de önüne geçmeyi planlıyor. Peki, Pubg Mobile güncelleme ne zaman saat kaçta gelecek? İşte, o detaylar

PUBG MOBİLE GÜNCELLEME NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK?

Pubg Mobile güncellemesi, Cheat Z, Cheat M, Grass Hack ve Auto Aim gibi hilelerin önüne geçecek. Bunun haricinde grafik iyileştirmeleri ve sistem performansının artırılması gibi detaylar da paket içeriğinde yer alacak.

Video İnceleme Sistemi olarak adlandırılan yeni özellik, kısa bir süre içinde kullanıma sunulacak. Bu özellikle beraber geliştiriciler, oyuncuların maç tekrarlarını izleyip oyunda hile yapılıp yapılmadığını tespit etmesini ve bunları ekibe bildirmesini kolaylaştırıyor. Oyun ekibi ise kullanıcılardan gelen bu bildirimler doğrultusunda hile yapanları cezalandıracak.

PUBG Mobile 1.0′ın özellikle otomatik nişan hilesine çözüm getirmeyi amaçlıyor. Güncelleme otomatik nişan hilesini tespit edebilen toplam 20 farklı yöntem getiriyor.

Güncellemenin 8 Eylül 2020 tarihinde TSİ 18.00'a kadar gelmesi bekleniyor.