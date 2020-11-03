PUBG Mobile EMEA Ligi'nde Türk ekibinden önemli başarı

Espor camiasının tanınmış takımlarından ve Navi olarak da bilinen Natus Vincere, ilk kez düzenlenen PUBG Mobile EMEA Ligi’nde şampiyon oldu. Takım lig finallerinde birinci olurken, Kasım ayında başlayacak olan PUBG Mobile Global Şampiyonası biletini de kaptı. EMEA Ligi’nde ikinci olan Türk ekibi Klas Game Esports, üçüncü sırayı alan İsveçli Godsent ve dördüncü olan Konina Power da global şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

EMEA Ligi Finalleri heyecanlı savaşlara, üst düzey takım oyununa ve bireysel yeteneklere sahne olurken, Natus Vincere takımı toplamda 129 kill, 268 puan ve 4 maçta sona kalma başarısını gösterdi. Takım, kasım ayında düzenlenecek PMGC’de büyük ödülü de kazanma amacında. Lig finallerde yüksek performans gösteren takımdan Dmytro “OldBoy” Bui, takıma kazandırdığı 40 kill’le birlikte sıra dışı bir performans göstererek En Değerli Oyuncu ödülünün de sahibi oldu.



Natus Vincere’nin birinci olarak bitirdiği ligle birlikte bu dört günlük yoğun çatışma da sona ermiş oldu. Ödül havuzunun en büyük payı olan 100 bin dolarlık ödülü de kazanan takım, KlasGameEsport, Godsent ve Konina Power takımlarıyla birlikte Kasım ayında düzenlenecek olan ve PUBG Mobile'ın zirvesi olarak nitelendirilen Global Şampiyona’ya katılacak.