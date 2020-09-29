PUBG Mobile EMEA Ligi için verilen tarih değişti

Avrupa, Türkiye, Rusya, Almanya, Orta Doğu & Afrika, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak’ta düzenlenen finallerde toplamda 32 takım, PUBG MOBILE EMEA Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Lige ülkemizden katılacak olan 4 takım ise şöyle: Moz-Z Esports, Blaze Esports, REIGN Esports ve Klas Game Esports.

EMEA Ligi iki farklı aşama olarak gerçekleştiriliyor. Etkinliğin ilk iki haftasında lig aşaması bulunurken, üçüncü ve son haftada ise EMEA Lig Finalleri mücadelesi gerçekleştirilecek. Final aşamasında takımların puanları sıfırlanacak ve 16 takım, yakında gerçekleştirilecek PUBG MOBILE Global Şampiyonası’na katılacak en iyi 3 takımı belirlemek için kıran kırana savaşacaklar.



PUBG MOBILE EMEA Ligi yayın takvimi ise şöyle:

-1. hafta: 9-11 Ekim 18:00

-2. hafta: 16-18 Ekim 18:00

-Finaller: 22-25 Ekim 18:00



