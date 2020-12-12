PUBG Mobile dünyasında kara kış başladı

Yeni “Kış Festivali” etkinlik modunda oyuncular, Erangel haritasında rastgele ortaya çıkan ve içinde avantajlı eşyaların bulunduğu üç donuk şatoyu tecrübe edecek. Haritaya eklenen buzlu bölgeler ise benzersiz bir alternatif savaş deneyimi sunuyor. Tüm bunların yanında donmuş tundrada kardan adam ve kar tavuğu toplayabilir, bunları düşman ateşinden korunmak için siper olarak kullanabilirler.



“Kış Festivali” modu kısıtlı bir süre için oyunda olacak ve PUBG MOBILE ana menüsünden Erangel etkinlik modunu seçerek ulaşılabilecek.

PUBG MOBILE’ın Erangel haritasındaki buzlu yapılara ek olarak çeşitli yılbaşı özellikleri de oyuna eklendi: