PUBG Mobile Dünya Şampiyonası başlıyor: Ödül 2 milyon dolar

PUBG Mobile yaptığı duyuruyla dev güncellemelere sahip 1.0 güncellemesi ve dünyanın en büyük mobil e-spor etkinliği olan PUBG Mobile Global Şampiyonası’nı (PMGC) tanıtarak yeni bir dönem başlattı. PUBG Mobile, 8 Eylül günü sunulacak 1.0 sürümüyle yeni teknoloji, yeni kullanıcı arayüzü, yeni oynanış özelliklerine kavuşacak.

PMGC’nin ilk sezonu olan PMGC Season Zero ise Kasım ayının sonlarında başlayacak ve Amerika, Avrupa, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Çin’den profesyonel takımlar, PUBG Mobile Global Şampiyonu olmak ve PUBG Mobile e-spor tarihindeki en yüksek ödül havuzu olan 2 milyon dolar için yarışacaklar.

PUBG Mobile ilk olarak 2018 yılında oyunculara sunuldu ve o zamandan bu yana 600 milyonun üzerinde indirme ve dünya çapında (Çin harici) 50 milyon günlük aktif oyuncu sayısına ulaştı.

Oyun karakterleri, Ana Lobi’deki ışıklandırma ve ortamla birlikte oyunun ikonik ortamları da iyileştirildi. Partiküller, duman efektleri, patlamalar, namlu ışıkları ve dürbün etkileşimleri, artık her atışın daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. Paraşütle atlama, koşma, fırlatma ve diğer önemli hareketler de en iyi battle royale deneyimi için iyileştirildi. Işıklandırma sistemi ve kaplama kalitesinde yapılan güncellemeler de bitki örtüsü, gökyüzü ve suyu daha gerçekçi yapıyor. Daha gerçekçi bir his ve yüksek kaliteli deneyim sunmak için modeller ve kaplama kalitesi de iyileştirilenler arasında.

Oyunculara daha kolay ve sezgisel bir kontrol deneyimi sunmak için PUBG Mobile'ın kullanıcı arayüzü ve interaktif deneyimleri de en baştan hazırlandı. Tüm etkileşim, görsellik, hareketler ve ses efektlerinin kalitesi yükseltildi. Arayüz de gözleri yormayacak şekilde iyileştirilirken yeni görsel teknoloji elementleriyle güncellendi. Ayrıca oyundaki çoğu renk, oyuncuların ruh hallerini daha doğru yansıtacak şekilde düzenlendi.



Oyuncuların aradıklarını daha kolay bulmaları, onlara daha saf ve iyileştirilmiş kontroller sunmak için de yenilikçi çoklu ekran değiştirme modu PUBG Mobile'a özel olarak sunulacak. Oyunda halihazırda bulunan işlevler de ekranda daha düzenli şekilde yer alacak. Oyunlar, topluluk ve satın alım kısımları 3 farklı alana ayrılarak, oyuncuların daha hızlı ve kolay erişimini mümkün kılmak, daha basit ve temiz bir arayüz oluşturmak ve oyunculara ihtiyaç duydukları işlevleri hızlıca sağlamak için düzenlendi. Buna ek olarak oyuncular kendi düzenlerini de oluşturabilecek ve daha rahat bir kullanım sağlanmış olacak.

2020 Dünya Şampiyonası başlıyor



PUBG Mobile Global Şampiyonası (PMGC) hayata geçiriliyor. PMGC’nin ilk sezonu olan Season Zero, Kasım ayının sonlarına doğru başlayacak ve Amerika, Avrupa, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Çin’den profesyonel takımlar, 2 milyon dolarlık ödül havuzundan en büyük payı kaparak Global Şampiyon olmak için karşı karşıya gelecekler. Küresel pandemi sebebiyle PMGC Season Zero için etkinlik alanında izleyiciler olmayacak, ancak güvenli olduğu takdirde Kasım ayı sonunda başlayan ligde seyirciler bulunacak.

PUBG Mobile bu sene dünya çapındaki yıllık e-spor programını tamamladı. Artık birden çok ülke ve bölgedeki amatörden yarı-profesyonel ve profesyonel oyunculara kadar tüm seviyedeki oyuncular destekleniyor ve programla birlikte espor yıldızı olmalarının yolu açılıyor. En düşük seviyede her oyuncu için Ulusal ve Kampüs şampiyonaları ile üçüncü parti etkinlikleri yer alıyor. Yarı-profesyonel oyuncular için PUBG Mobile Club Open (PMCO), bu sene 150’nin üzerinde ülkeyi ve 16 bölgeyi kapsıyor olacak. İlkbahar ve Sonbahar kayıtlarıyla birlikte PUBG Mobile e-spor turnuvaları, 120 bini aşkın oyuncuya ev sahipliği yaptı.