PUBG Lite safe mode hatası nedir? Çözümü nasıldır?

Hem bilgisayar üzerinden hem de mobil destekli olarak son dönemlerin en fazla oynanan oyunları arasında PUBG başta gelmektedir. Günün 24 saati boyunca değerlendirme imkanı sağlayan bu adrenalin dolu ve eğlenceli oyun, yaşanan Pubg Lite safe mode hatası sebebiyle oldukça rahatsızlık vermeye başladı. Bu konuda birkaç farklı yöntemi değerlendirmek suretiyle, güvenli şekilde bu sorundan kurtulma şansı elde etmek mümkün.

PUBG Lite Safe Mode Hatası Nedir?

Oyuna giriş yapma ve bağlantı noktasında sorunlar yaratan sistem hatası Pubg Lite safe mode hatası olarak bilinmektedir. Özellikle oyundaki son değişiklikler ile beraber ortaya çıkan bir problem olduğunu dile getirmek mümkün. Bu sorun donanım bazlı olabileceği gibi aynı zamanda sitemin donanımı tam olarak algılayamaması nedeninden de ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlar karşısında eğer yapabilirseniz BIOS ayarlarını sıfırlamak suretiyle sorun çözme ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Ancak eğer bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bu yönteme başvurmamanız önemlidir. Çünkü istenmeyen hatalar ve sorunlar yaratabilir.

Çözümü Nasıldır?

Pubg Lite safe mode hatası çözümü aslında oldukça kolay. Özellikle bu oyun için daha önce bu çözümü değerlendirmiş kullanıcılar tarafından desteklenen aşamalar sayesinde, kısa süre içerisinde problemi aşabilirsiniz. Daha sonra güvenli şekilde oyna bağlantı kurabilir ve kesinti yaşanmadan değerlendirmeye devam edebilirsiniz.

- Başlat ve ardından denetim masası bölümüne giriş yapmanız gerekiyor,

- Donanım ve ses kısmına bağlantı kurun,

- Ses aygıtlarını yönet bölümüne giriş gerçekleştirin,

- Kayıt bölümüne tıklayın, (üst tarafta ayrı bir sekme olarak bulunmaktadır.)

- Sağ tıklamak suretiyle, ‘bağlantısı kesilmiş ve devre dışı bırakılmış aygıtları’ göster şeklinde değiştirin,

- Son olarak ise, ‘stereo karışımı’ etkinleştirme işlemini gerçekleştirerek süreci tamamlayın,

Bu işlemleri tamamlamak suretiyle güvenli şekilde sorunu giderebilirsiniz. Eğer aşamaları gerçekleştirdikten sonra ‘Ran in safe mode’ uyarısı ile karşı karşıya kalıyorsanız buna kesinlikle hayır demeniz gerekiyor. Pek çok kullanıcının değerlendirdiği bu aşamalar sayesinde sorunun giderildiği bilinmektedir.

PUBG Lite Safe Mode Hatası

Oyuna girme konusunda sorun yaratan Pubg Lite safe mode hatası, son dönemlerde kullanıcıların sıkça karşılaştığı problemlerden biridir. Yukarıdaki aşamaları sıralı şekilde gerçekleştirmek suretiyle bu sorunu giderme şansını elde edebilirsiniz. Böylece oyuna giriş yaparken herhangi bir hata olmadan bağlantı kurmanız mümkün. Hem masaüstü versiyon hem de mobil destekli olarak bu uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Ancak özellikle bu hata daha çok bilgisayar üzerinden gerçekleştiği için, bilgisayarlar aracılığıyla aşamaları sağlamanız yeterlidir. Daha sonra güvenli şekilde ve sorun yaşanmadan oyuna bağlantı kurabilir ve eğlenceli şekilde devam edebilirsiniz.