PUBG ile Krafton birleşiyor

Şirket ayrıca, diğer iki yan stüdyosu olan PNIX ve Delusion Studio'nun RisingWings adlı yeni bir mobil oyun stüdyosu ile birleştiğini duyurdu. PNIX casual mobil oyunlara odaklı bir stüdyo; Archery King ve Bowling King oyunları ile bilinen stüdyo dünya çapında sırasıyla 80 milyon ve 91 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Delusion Studio ise daha önce mobil RTS oyunu Castle Burn'u geliştirdi.

Sistem artık PUBG Studio, Striking Distance Studios, Bluehole Studio ve RisingWings dahil olmak üzere toplam dört stüdyodan oluşuyor.

PUBG Studio, PUBG ve PUBG MOBILE (belirli ülkelerde) için küresel destek sağlamayı sürdürecek. Stüdyo, espor ve eğlence sektörü de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda PUBG IP'sini geliştirmenin ve genişletmenin yollarını aramaya devam edecek.

Striking Distance Studios, Glen Schofield tarafından yönetilen bir AAA geliştirme stüdyosu ve şu anda PUBG Universe'de orijinal bir anlatı deneyimi hazırlıyor.

RisingWings, casual ve midcore mobil oyunlar geliştirmeye odaklanacak. Stüdyo, Golf King - World Tour ve MiniGolf King dahil olmak üzere mevcut oyunları için küresel destek sağlamaya devam ederken, 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülecek olan strateji, arcade ve açık hava sporları projeleri üzerinde çalışacak.



