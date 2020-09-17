PUBG için yeni güncelleme geldi: Arena Modu ortaya çıktı

Arena Modu oyuncuların oyun içi bir ortamda çeşitli ayarları, özellikleri ve modları deneyimleyip test ettiği PUBG LABS’te yer alacak.

Arena Modunda 64 kişilik, takım bazlı karşılamalar olur ve sizi Erangel, Miramar ve Sanhok gibi farklı bölgelerin birine götürüyor. Kendi arenanızda kazanmanız için iki farklı takımla karşılaşacaksınız. Kaybederseniz, takımınız hepsi bittiğinde elenmenizle sonuçlanacak olan üç şanstan birini yitirecek. Zaferi kazanın ve bir sonraki aşamaya kaybedenlerden daha güçlü olarak başlayacak.

3 veya daha az takım arkadaşınız kalırsa Ani Ölüm arenasına girecekler ve kaç şansı kaldığına bakılmaksızın ilk kazanan maçı alacak.

Bu yeni mod ayrıca silahları ele geçirmek yerine diğer oyuncuları eleyerek kazandıkları para birimi ile satın alabilecekleri bir menü sunuyor. Son olarak yere serilmiş takım arkadaşları beş saniye içinde daha hızlı bir şekilde haritaya geri dönüyor ve bu, küçük mücadelelerde her takımın avantajının korunmasına yardımcı oluyor.

Arena Modu Geçerliliği: Arena Modu LABS’te iki hafta boyunca geçerli olacak.

PC

Birinci Hafta: 18 - 21 Eylül

İkinci Hafta: 25 - 28 Eylül

Konsol

Birinci Hafta: 25 - 28 Eylül

İkinci Hafta: 2 - 5 Ekim

Güncelleme 8.3 ayrıca Erangel’e yeni bir vapur sistemi, Mavi Bölge hasarını geçici olarak ortadan kaldırabilecek yeni bir eşya, Sanhok’ta iki yeni Takım Ölüm Maçı aşaması, bir dizi hata düzeltmesi ve daha fazlasını getiriyor.



