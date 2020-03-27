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Teknoloji
Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:08,Son Güncelleme:/

PUBG için sürpriz güncelleme: İşte gelen yenilikler

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PUBG için sürpriz güncelleme: İşte gelen yenilikler
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PUBG Sezon 6, PlayStation 4, Xbox One ve PC sunucularında güncelleme 6.3 ile son düzlüğe giriyor.

Bu güncelleme savaş alanı cephanesine en son eklenen, yıkım gücü çok yüksek Panzerfaust’u (Tanksavar) içeriyor. Bu tahrip gücü yüksek silah sadece Karakin’de kullanabilir ve giriş noktalarını yok edebildiği gibi alandaki düşmanlara da ciddi hasarlar verebilir. PUBG’nin diğer özel silahları olan M249, Tommy Gun ve UMP-45’te de bazı güncellemeler ve denge ayarlamaları gerçekleştirildi. Buna ek olarak M249 ve DBS artık haritanın herhangi bir yerinde de karşınıza çıkabilir, sahip olmak için gözünüz ganimetlerden ayırmayın. 

Güncelleme 6.3 birçok güncellemeyi ve hata düzeltmelerini de kapsıyor, bunlardan biri de çok talep edilen Takım Ölüm Maçı içindeki dokunulmazlık. Süre sınırından veya tetiğe basıldıktan sonra oyuncular artık dokunulmazlıklarını kaybedecekler.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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