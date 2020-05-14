PUBG için savaş alanlarına dereceli mod getiren güncelleme

Vikendi’nin sırları açığa çıkmaya devam ettikçe PUBG 7.2 Güncellemesinin sunduğu değişikliklere ve yeni içeriklere göz atma zamanı geldi.

Dereceli Mod: Dereceli Mod tüm aksiyonun yeni bir sistem ile ödüllendirilmesi ile rekabetçi kurallarla oynayacak oyuncular için getirilen en güçlü yeniliklerden biri. Bot rakipler Güncelleme 7.2’ye eklenecek fakat Dereceli modda Botlar yer almayacak. Bu modda oyun toplam 64 kişi ile oynanacak, kırmızı alan olmayacak ve ganimetler her zamankinden daha hazır bir şekilde oyuncuları bekliyor olacak. Bu da Hayatta Kalma Unvanı’na “elveda” demek oluyor (istatistikler korunacak) fakat Dereceli Modda ödüller de yağmaya devam edecek.

Benzin Bidonu: Gerçekten yapmamalısınız ama bazılarınızın ateşle oynamayı sevdiğini biliyoruz. Benzin Bidonu içindeki yakıtın gücüne dayanarak artık yeni özellikleriyle daha da fazla tehlike saçıyor. Öncelikle düştüğü yere yakıt bırakan bidonu fırlatabilmek mümkün. Benzer şekilde oyuncular artık yıkıma yol açmak istedikleri yerlere benzin de dökebiliyorlar. Buharlaşmadığı sürece (birkaç dakika sürüyor), dökülen yakıt birikintileri patlayıcılar, molotoflar ve silahlarla da ateşlenebiliyor.

Pompalılarda İyileştirme: Bildiğiniz gibi pompalı tüfekler bambaşka bir hikaye ve artık kafaya 1.5x, uzuvlara ise 1.05x (1.25x ve 0.9x sırasıyla) hasar veriyor, böylece sahip olduğunuza değiyor. Hasar artışları en önemli nokta da olsa, pompalı tüfeğin kullanımı hareket sırasında azaltılmış ceza oranı, mesafeli vuruşlarda daha az hasar ve düz ateşlerde daha iyi vuruş ile de artık daha çok anlam kazanıyor. Vikendi artık çok daha gürültülü bir yer haline geliyor.

Silahlarda Düzenleme: Oynanıştaki yenilikleri dengelemek ve yeni fırsatlar yaratmak için birkaç silahta daha düzenlemeler yapıldı. En popüler taarruz tüfeklerinin bazılarında geri tepme özelliği azaltıldı. M416’da bile diğer değişikliklerle beraber hasarda azaltmaya gidildi.