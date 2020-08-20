PUBG Corporation PCS2 Avrupa Büyük Finalleri'nin detayları belli oldu

PCS2 Avrupa Grup Aşamasında, 24 takım ilk 16'da yer almak ve Büyük Final'de mücadele etme hakkı kazanmak için karşı karşıya geldi. Altı günlük aksiyonun ardından şu takımlar yükseldi: Faze Clan, Natus Vincere, Team Liquid, Northern Lights, ENCE, Winstreak, Omaken Sports, Raise Your Edge, Tornado Energy, TSM, ShiftW, Blaze Esports, Bystanders, ETiGET Esports, ADEPTS ve Istanbul Wildcats.

Bugünden itibaren PC oyuncuları, 27 Ağustos’ta ise konsol oyuncuları gelirin yüzde 25'i Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Asya olmak üzere dört bölgeye dağıtılan birçok oyun içi ürünü satın alarak PCS2'yi geliştirmeye katkıda bulunabilir. Bu miktarın %12,5'i, 800 bin ABD Doları tutarındaki ödül havuzuna eklenecek ve %12,5'i katılan tüm takımlara eşit olarak paylaştırılacak. Her PCS2 ürün satın alımı, PCS2 Pick'Em Challenge ile kullanılabilecek en az bir oy kuponu verecek.

PCS2 Pick'Em Challenge, oyunculara her bölgesel turnuvanın galiplerini tahmin ederek ödüller kazanma şansı sunuyor. Oyunuzu kullanmak için kutlama amaçlı PCS2 öğeleri satın alarak veya turnuvaları izleyip ücretsiz kuponlar kazanarak elde edilebilen bir oy kuponu gerekiyor. Kazananların başarılı bir şekilde tahmin edilmesi, oyunculara daha özel oyun içi öğeler için kullanılabilecek Esports Puanları (EP) kazandıracak. EP, hangi takımların diğerinden daha yüksek sıralarda yer alacağı konusunda oylanarak da kazanılabilir. Team Faceoff olarak bilinen bu özel oylama mekanizması, oylama kuponları gerektirmiyor.







