PUBG Corporation, PCS Charity Showdown programını duyurdu
COVID-19 sebebiyle PUBG Continental Series (PCS)’nin duyurulmasından sonra PUBG Corporation, ilk etkinliği olan PCS Charity Showdown’ın etkinlik programını açıklıyor. PCS Charity Showdown Mayıs ayı boyunca devam edecek dört bölgesel çevrimiçi etkinliği içeriyor. Bu dört bölge ise şu şekilde; Asya (Kore, Japonya, Çin ve Çin Taipei), Asya Pasifik (Güneydoğu Asya ve Okyanusya), Avrupa ve Kuzey Amerika.
Takımlar, her bölgesel turnuvada 100.000 ABD doları tutarındaki ödül paylaşımı için yarışacaklar. Bu etkinlikler yardım kuruluşlarını destekleyeceğinden dolayı, PUBG Corporation kazanan takımlar tarafından seçilen yardım kuruluşları için her turnuvaya 100.000 ABD doları daha bağışlayacak ve toplamda 800.000 ABD doları tutarında bir destek fonu sağlayacak.
PUBG CONTINENTAL SERIES CHARITY SHOWDOWN - AVRUPA
Program:
- Batı Avrupa Açık Elemeleri: 2-9 Mayıs
- Doğu Avrupa Açık Elemeleri: 4-11 Mayıs
- Orta Doğu ve Kuzey Afrika Açık Elemeleri: 5-12 Mayıs
- Grup Aşaması Hafta 1: 15-17 Mayıs
- Grup Aşaması Hafta 2: 22-24 Mayıs
- Büyük Finaller (16 Takım): 29-31 Mayıs
Katılımcı takımlar:
- Davet edilen: FaZe Clan, Team Liquid, Natus Vincere, TSM, ENCE, RYE Gaming, Northern Lights Team, Adepts, Tornado Energy, Omaken Sports
- Açık elemelerden 14 takım
PUBG CONTINENTAL SERIES CHARITY SHOWDOWN - KUZEY AMERİKA
Program:
- 64 takımlı eleme aşaması: 2-3 Mayıs
- 32 takımlı eleme aşaması: 9-10 Mayıs
- 16 takımlı eleme aşaması: 16-17 Mayıs
- Kuzey Amerika PCS Charity Showdown: 21-24 Mayıs
Katılımcı takımlar:
- Davet edilen: Soniqs, Exodus, Oath, Houston Hardshifts, Livid Gaming, 303 Esports, Team Clueless, Radiance
- Açık elemelerden 8 takım
PUBG CONTINENTAL SERIES CHARITY SHOWDOWN - ASYA
Program:
- Hafta 1: 15, 17 Mayıs
- Hafta 2: 22, 24 Mayıs
Katılımcı takımlar:
- Kore: Gen.G, ENTUS, Element Mystic, Griffin, VRLU GHIBLI, Quadro
- Çin: Luminous Stars Gaming, LYG Gaming, Tianba, iFTY, Four Angry Men, RushB Gaming
- Japonya: Sunsister, Detonation Gaming White
- Çin Taipei: Global Esports Xsset, Team Curson
PUBG CONTINENTAL SERIES CHARITY SHOWDOWN - ASYA PASİFİK
Program:
- Hafta 1: 14, 16 Mayıs
- Hafta 2: 21, 23 Mayıs
Katılımcı takımlar:
- Vietnam: Cerberus Esports, Creatory Esports, Phoenix Gaming, Divine Esports, DivisionX Gaming, DIC Gaming
- Tayland: Buriram United Esports, Golden Cat, Daytrade Gaming, Qconfirm, MiTH
- Endonezya: Victim FTF
- Filipinler: ArkAngel Predator
- Oceana: Fury Australia, Athletico, Team Ferox
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