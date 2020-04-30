PUBG Corporation, PCS Charity Showdown programını duyurdu

Takımlar, her bölgesel turnuvada 100.000 ABD doları tutarındaki ödül paylaşımı için yarışacaklar. Bu etkinlikler yardım kuruluşlarını destekleyeceğinden dolayı, PUBG Corporation kazanan takımlar tarafından seçilen yardım kuruluşları için her turnuvaya 100.000 ABD doları daha bağışlayacak ve toplamda 800.000 ABD doları tutarında bir destek fonu sağlayacak.

PUBG CONTINENTAL SERIES CHARITY SHOWDOWN - AVRUPA

Program:

Batı Avrupa Açık Elemeleri: 2-9 Mayıs

Doğu Avrupa Açık Elemeleri: 4-11 Mayıs

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Açık Elemeleri: 5-12 Mayıs

Grup Aşaması Hafta 1: 15-17 Mayıs

Grup Aşaması Hafta 2: 22-24 Mayıs

Büyük Finaller (16 Takım): 29-31 Mayıs

Katılımcı takımlar:

Davet edilen: FaZe Clan, Team Liquid, Natus Vincere, TSM, ENCE, RYE Gaming, Northern Lights Team, Adepts, Tornado Energy, Omaken Sports

Açık elemelerden 14 takım

PUBG CONTINENTAL SERIES CHARITY SHOWDOWN - KUZEY AMERİKA

Program:

64 takımlı eleme aşaması: 2-3 Mayıs

32 takımlı eleme aşaması: 9-10 Mayıs

16 takımlı eleme aşaması: 16-17 Mayıs

Kuzey Amerika PCS Charity Showdown: 21-24 Mayıs

Katılımcı takımlar:

Davet edilen: Soniqs, Exodus, Oath, Houston Hardshifts, Livid Gaming, 303 Esports, Team Clueless, Radiance

Açık elemelerden 8 takım

PUBG CONTINENTAL SERIES CHARITY SHOWDOWN - ASYA

Program:

Hafta 1: 15, 17 Mayıs

Hafta 2: 22, 24 Mayıs

Katılımcı takımlar:

Kore : Gen.G, ENTUS, Element Mystic, Griffin, VRLU GHIBLI, Quadro

: Gen.G, ENTUS, Element Mystic, Griffin, VRLU GHIBLI, Quadro Çin : Luminous Stars Gaming, LYG Gaming, Tianba, iFTY, Four Angry Men, RushB Gaming

: Luminous Stars Gaming, LYG Gaming, Tianba, iFTY, Four Angry Men, RushB Gaming Japonya : Sunsister, Detonation Gaming White

: Sunsister, Detonation Gaming White Çin Taipei: Global Esports Xsset, Team Curson

PUBG CONTINENTAL SERIES CHARITY SHOWDOWN - ASYA PASİFİK

Program:

Hafta 1: 14, 16 Mayıs

Hafta 2: 21, 23 Mayıs

Katılımcı takımlar: