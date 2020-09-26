PUBG Corporation ile KRAFTON birleşiyor

Bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenen birleşmenin amacı ise KRAFTON'un dünya çapında birçok ürününe hizmet vermek için iç destek yeteneklerini güçlendirmesine olanak tanıyacak olması. Buna karşılık, geliştirme stüdyolarının her birine kendi yaratıcı vizyonlarını takip etme özgürlüğü sağlanacak.



Bu stüdyolar arasında bir geliştirme ekibi olarak yer alacak olan PUBG, birinci sınıf MMORPG deneyimleri yaratma ilkesini sürdürmek için geliştirme çabalarına tekrardan odaklanan Bluehole ve çeşitli türler ve kullanıcılar için oyun deneyimlerine odaklanan diğer stüdyolar yer alıyor.

Bu duyurunun ardından ana şirket olarak KRAFTON, kendisi ile bağımsız stüdyoları arasında birliktelik sağlayacak bir işbirliği sistemi kuracak.



