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Haber Giriş: 14.08.2020 - 06:40,Son Güncelleme:

PUBG Corporation, bağımsız oyunları destekleyecek

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PUBG Corporation, bağımsız oyunları destekleyecek
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Battle royale türünün önde gelen oyunlarından PUBG, bağımsız oyun geliştiricilerinden oluşan çeşitli ve kapsamlı bir küresel topluluk oluşturmaya adanmış bir risk fonu olan 1Up Ventures'a 10 milyon dolar tutarında yatırım yaptığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan PUBG Corporation CEO’su C.H. Kim, “1Up Ventures’a yaptığımız yatırımla, PUBG Corporation dünya çapında bir sonraki nesil oyun geliştiricilerini teşvik etmek istiyor,” dedi. “Canlı ve tüm çeşitliliği barındıran bağımsız oyun geliştiricileri topluluğu tüm sektöre katkı sağlar. PUBG özgür ve iş birlikçi bir ruhla büyüdü, bu sebeple sektörü değiştirecek oyunlara ve yarının geliştiricilerine uzun soluklu bir yol ve ortam sunan 1Up Ventures gibi bir fonu destekledik.” 

1Up Ventures, ana partner Ed Fries tarafından işletiliyor. Eski bir Microsoft yöneticisi olan Fries, orijinal Xbox’ın piyasaya sürülmesiyle oyun yayınlama operasyonlarından sorumluydu ve düzinelerce şirkete yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak hizmet verdi.

Fonun şimdiki portföyü, Ultima Online’ın baş tasarımcısı Raph Koster tarafından kurulan Playable Worlds gibi birden fazla bağımsız stüdyoyu içeriyor. 1Up Ventures, daha önce thatgamecompany's Journey’de çalışan ve en son Wattam'ı Katamari Damacy'nin yaratıcısı Keita Takahashi ile birlikte geliştiren Robin Hunicke'nin ortak kurduğu Funomena'yı da destekliyor.

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