PUBG Continental Series Europe Charity Showdown başlıyor

PUBG Continental Series Europe Charity Showdown 15 Mayıs'ta başlayacak ve takımlar, 100.000 ABD doları tutarındaki ödül için yarışacak. PUBG ayrıca kazanan takım tarafından seçilecek bir hayır kurumuna 100.000 ABD doları daha bağışlayacak. Bu açık eleme turnuvasına EMEA bölgesinden herhangi bir takım katılabilir ve bölgeler MEA, Doğu Avrupa ve Batı Avrupa olarak belirlendi. Takımlar 1 Mayıs'a kadar pubgesports.eu adresini ziyaret ederek kaydolabilirler.

PUBG Continental Series öncesinde PUBG, yıldız kadroları olan FaZe Clan, Team Liquid, Natus Vincere, TSM, ENCE ve Raise Your Edge Gaming'in üç etkinlikte yer alacağını duyurmaktan dolayı heyecan duyuyor. PGS Berlin: Avrupa Elemeleri finallerindeki başarılı performanslarından sonra WTSG, Northern Lights Team, Adepts, Tornado Energy ve Omaken Sports, PUBG Continental Series Europe Charity Showdown’a davet edildi. Bu kadrolara açık elemelerden grup aşamalarında mücadele edecek 13 takım, 15-17 Mayıs tarihleri arasında katılacak ve 16 en iyi performansı gösteren takım, 29-31 Mayıs tarihlerinde finallere yükselecek. Bu mücadeleleri takip etmek isteyenler twitch.tv/playbattlegrounds adresinden etkinliği canlı olarak takip edebilecekler.

PGS Berlin'in iptal kararına rağmen PUBG, kadrolara olan finansal taahhütlerini yerine getiriyor ve PGS Berlin: Avrupa Elemeleri finallerinden yükselen altı takımı 20.000 ABD doları ile ödüllendiriyor.