PUBG Continental Series 3 için geri sayım başladı

Daha önceki her PCS etkinliğinde olduğu gibi, PCS3 de Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Asya'da gerçekleşecek dört bölgesel turnuvadan oluşacak. Takımların her biri, bölgelerindeki Büyük Finaller’de takımını taçlandırmak için mücadele edecek ve tüm bölgelerde toplam 800.000 ABD Doları tutarında olan ödül havuzu ile takımlar, bölgesel 200.000 ABD Doları tutarındaki ödülün de bir kısmını kazanacaklar.

PCS programını kutlamak ve oyun severlere daha mücadele dolu PUBG müsabakaları sunmak adına, Eylül ayında gerçekleşecek PUBG Continental Series 2 (PCS2) Büyük Finaller müsabaka takvimine de bir uzatma eklenecek. Başlangıçta iki hafta sürecek şekilde planlanan PCS2 Büyük Finaller karşılaşmaları, üç hafta süresince günde 4 maç olmak üzere, bölge başına 24 maç olacak şekilde gerçekleşecek. Tüm bölgelerin takvimi ise şöyle;

PCS2 Büyük Finaller Takvimi:

Kuzey Amerika: 27-28 Ağustos, 3-4 Eylül, 10-11 Eylül

Avrupa: 29-30 Ağustos, 5-6 Eylül, 12-13 Eylül

Asya-Pasifik: 29-30 Ağustos, 5-6 Eylül, 12-13Eylül

Asya: 27-28 Ağustos, 3-4 Eylül, 8-9 Eylül

PCS2 Büyük Finaller öncesinde her bölge, 16 Ağustos’a kadar tamamlanacak olan eleme turlarına ev sahipliği yapacak. PCS2 Avrupa Grup Aşaması, hem Büyük Finaller’e yükselmek hem de 200,000 ABD Doları tutarındaki ödül havuzundan en büyük payı almak üzere FaZe Clan, TSM, Team Liquid, ENCE, Natus Vincere ve Raise Your Edge’in dahil olduğu Avrupa’nın en iyi 24 takımını ağırlayacak. Grup Aşaması, 7-9 Ağustos ve 14-16 Ağustos tarihleri arasında her gün 19:00’da başlamak üzere iki hafta boyunca devam edecek. Canlı yayına katılacak deneyimli yayıncılar, sunucular ve analistler ise şöyle: John ‘JoRoSar’ Sargent, James ‘Kaelaris’ Carrol, Richard ‘TheSimms’ Simms, Lauren ‘Pansy’ Scott, Martin ‘Avnqr’ Gøth ve Tobias ‘TheNameIsToby’ Wiinblad.



Oyunun genişlemesi oyun severlere her bölgesel turnuvanın kazananlarını tahmin ettikleri ve böylelikle PCS ürünlerini kazanma şansına eriştikleri Pick’Em Challenge etkinliği ile devam edecek. Oyun içinde elde edilecek kârın %25'i dört bölgedeki profesyonel ekiplere dağıtıldığı için birçok oyun içi PCS2 öğesi Pick’Em Challenge yoluyla satın alınabilecek veya kazanılabilecek. Pick’Em Challenge, PC’de 19 Ağustos'ta ve konsollarda 27 Ağustos'ta başlayacak ve her ikisi de 8 Eylül'de sonuçlanacak. Satın alınabilir PCS2 ürünleri, her Pick’em Challenge etkinlik döneminin başında satışa sunulacak.

Bu yılın başlarında PUBG Corporation, küresel sağlık endişeleri sebebiyle oyun severlerin güvenliğini sağlamak için PCS’yi bölgesel çevrimiçi etkinlikler olarak sundu. Rekabetin devam etmesini sağlamak ve sağlık krizine doğrudan yanıt vermek için yapılan ilk etkinlik, dört bölgesel turnuvada 800.000 ABD Dolarından fazla ödül kazandıran PCS Charity Showdown oldu. Miktarın yarısı katılımcı ekiplere dağıtılırken, diğer yarısı COVID-19 yardımını desteklemek için çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlanacak. PCS1’i takiben Charity Showdown ardından dört bölgede 800.000 ABD Doları daha ödül verildi. PCS2 ve PCS3, PUBG Esport takvimindeki üçüncü ve dördüncü etkinlikler olduğundan, oyun severler her bir etkinlik için sırasıyla Ağustos/Eylül ve Kasım aylarını bekleyebilir.











