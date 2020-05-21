PUBG Continental Series 1 Avrupa Açık Elemeleri için kayıtlar başladı

Haziran ayında Avrupa’nın en iyi PUBG takımlarından 24’ü, PUBG Continental Series (PCS) 1’de 200.000 USD’lik pay için bir kez daha birbirleriyle mücadele edecekler.

Üst düzey bir PUBG Esports etkinliği olmasından ötürü bölgenin en köklü takımlarından altısı olan FaZe Clan, Team Liquid, NAVI, TSM, ENCE ve Raise Your Edge Gaming, turnuvaya doğrudan katılacak. Charity Showdown’daki ekiplere performanslarına göre altı takım daha davet edilecek. Geriye kalan 12 takım, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ile Afrika'da gerçekleşecek çevrimiçi Açık Elemeler sonrası belirlenecek.

Takımların bölgesel eleme etkinliklerine kayıt olması için https://pubgesports.eu/en adresini ziyaret etmesi gerekmektedir. Açık Elemeler 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve Grup Aşamaları ile Büyük Finaller, Haziran ayında yapılacak. Daha fazla detay çok yakında açıklanacak.

Etkinlik, PCS Europe Charity Showdown’ın hemen ardından gerçekleşeceği için tüm ekiplerin 26 Mayıs Salı gününe kadar kayıt olması gerekiyor.