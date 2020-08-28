PUBG bu kez PlayStation Plus için gün sayıyor

Eylül Ayı PS Plus Oyunu: 1 Eylül'den 5 Ekim'e kadar PUBG, PS Plus üyeleri için aylık oyun serisinin bir parçası olacak.

PS Plus Drop Pack: PS Plus üyelerine ayrıca SLR için BATTLESTAT Rip Tide silah görünümü, Killer Clown seti (peruk, maske, takım elbise, pantolon, ayakkabı) ve Survivor Pass: Payback'te beş seviye sağlayan indirilebilir içeriğe özel erişim verilecek. PUBG - PlayStation Plus Drop Pack, 1 Eylül'den 6 Ekim'e kadar PlayStation Store'dan indirilebilecek.

PUBG G-Coin İndirimi: 1 Eylül'den 6 Ekim'e kadar G-Coin tüm PlayStation kullanıcıları için yüzde 10 indirimli olacak.

Eylül Ayı Oyuna Giriş Etkinliği: Tüm konsol ve Stadia oyuncuları Eylül ayında her hafta sonu PUBG'ye giriş yaparak aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere çeşitli oyun içi görünümler elde edebiliyor:

1. Hafta Sonu (4-6 Eylül): Okul Gömleği

2. Hafta Sonu (11-13 Eylül): Mandarin Ceket (Siyah)

3. Hafta Sonu (18-20 Eylül): Pileli Mini Etek (Siyah)

4. Hafta Sonu (25-27 Eylül): Velcro Spor Ayakkabısı

8.2 Güncellemesi Yayında: Artık konsolda ve Stadia'da mevcut olan en son güncelleme, yeni Yanıltıcı Bomba ve MG3 Hafif Makineli Tüfek ile beraber cephaneliğe yeni araçlar getiriyor. Diğer özellikler arasında lobi müziği seçeneğinin eklenmesi ve oyun sırasında kaskınızı kapatma seçeneği de bulunuyor.

PCS2 Pick'Em Challenge: Bugün konsolda mevcut olan PCS2 Pick’Em Challenge, oyunculara her bölgesel PCS2 turnuvasının kazananlarını tahmin ederek ödüller kazanma şansı sunuyor. Oyunuzu kullanmak için kutlama amaçlı PCS2 öğeleri satın alarak veya turnuvaları izleyerek ücretsiz kuponlar kazanarak elde edilebilecek bir oylama kuponu gerekli. Kazananların başarılı bir şekilde tahmin edilmesi, oyunculara daha özel oyun içi öğeler için kullanılabilecek Esports Puanları (EP) kazandıracak.



