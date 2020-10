PUBG 9. Sezon güncellemesi oyun konsollarına da geldi

Yeni Nesil Konsol Uyumluluğu: PUBG ilk günden itibaren Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5 konsollarında oynanılabilir olacak. Şu anki nesil konsollara sahip oyuncular aynı PUBG hesaplarıyla yeni nesil konsollarda oynamaya devam edebilirler.



Xbox Series X, Xbox One X oyun yapısından yararlanacak. Oyun, Kare Hızı Önceliği seçeneği seçilerek 60 FPS'de çalışacaktır.



Xbox Series S, 30 FPS'de çalışan Xbox One S oyun yapısından yararlanacak. Gelecekte Xbox One S ve Xbox Series S konsollarında kare hızı sınırını yükseltme seçeneğini sunmak için üzerinde çalışılıyor.



PlayStation 5, PlayStation 4 Pro yapısından yararlanacak. Kare Hızı Önceliği seçeneğini belirlediğinizde, oyun 60 FPS'ye kadar çalışacaktır.



Dinamik Çevre: Paramo karşılaşmalar arasında oyuncuların taktiklerini göstermesi için her bir gezinin eşsiz olacağı önemli dönüm noktalarını değiştiren dinamik bir dünya sistemi sunuyor. Belli yerlerde bulunan erimiş lav akıntısı da harita boyunca bir yanardağdan akacak ve hayatta kalanlara savaş alanındayken eşsiz bir engel oluşturacak.



Harita Tehlikeleri: Paramo tehlikelerle dolu bir yer ve kendilerini Mavi Bölge'nin dışında bulunan oyuncular diğer haritalara kıyasla daha fazla hasar alacaklar. Oyun bölgesi dışında olan oyuncular da uzun süre kalırlarsa ani ölüm ile karşılaşacaklar. Bu tehlikelerle başa çıkmak adına, bir saniye içinde bir ekip üyesini hayata döndürmek için Hayata Döndürme Kiti de oyuna eklendi.

Destek Helikopterleri: Uzak konumu ve yüksek rakımı nedeniyle oyuncular, Paramo Savaş Alanı'na helikopterlerden atlayacaklar. Bu helikopterler maç sırasında, değerli kargolarını oyun alanının dışına bırakma planıyla kargoyu harita boyunca taşırlar. Oyuncular bir helikoptere yeterince mermi sıkarlarsa helikopterin yağmalanabilir kargosunu erken bırakmaya zorlayabilirler.

Sezon 9 ayrıca yeni Dereceli Sezon ve yeni Survivor Pass eklentisini de beraberinde getiriyor.

Yeni Dereceli Sezon: Yoğun topluluk geri bildirimleri sayesinde oyuna Dereceli moduna Solo seçeneği eklendi. Hayatta kalanlar artık rekabetçi sıralamalarda tırmanırken diğer solo oyunculara karşı Dereceli Modu oynayabilecek. Tüm yeni Dereceli Sezonlarda olduğu gibi küçük kural seti düzenlemeleri de eklenecek.

Survivor Pass: Highlands: Survivor Pass: Highlands, oyunu oyuncuların ihtiyaç duyduğu Paramo temalı ödüllerle donatıyor. Önceki pass’lerin aksine Highlands, iki aylık daha kısa bir süre için etkin olacak. Tüm ödülleri almak için gereken sadece 50. seviye olduğu için tamamlanması daha kolay.