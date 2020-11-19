PUBG 9.2 güncellemesi PC için yayında: Yeni neler var?
PUBG Güncelleme 9.2 ile PC sunucularında yerini aldı ve 26 Kasım'da konsollarda aktif olacak. Oyuncular, yeni bir araç, mini Survivor Pass ve denge güncellemelerini denemek için savaş alanlarına girebilirler.
İşte oyunda dikkat çeken yenilikler:
Battle Bride Pass: Bu yeni tür Pass, oyuncuların hareketli çizgi romanlarımızdan gördüğü bir karakter olan Sadiya Qureshi'ye odaklanıyor. Battle Bride Pass, Survivor Pass: Highlands'ten bağımsız olarak ilerler ve oyuncuların maçlardan XP kazanarak tamamlamaları için 15 seviyeye sahip.
Arazi Motosikleti: Motorlarımızı yeni bir araç türü olan arazi motosikletiyle çalıştırıyoruz. Hızlıdırlar, 130 km/s’ye kadar çıkarlar ve Karakin hariç her arazinin ve haritanın üstesinden gelmek için tasarlanmış.
Silah Dengelemeleri: Tüm tabancalara hasar çarpanları, nişan alma, ADS hareket hızı ve daha fazlası için iyileştirmeler yapıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle