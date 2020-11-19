PUBG 9.2 güncellemesi PC için yayında: Yeni neler var?

İşte oyunda dikkat çeken yenilikler:



Battle Bride Pass: Bu yeni tür Pass, oyuncuların hareketli çizgi romanlarımızdan gördüğü bir karakter olan Sadiya Qureshi'ye odaklanıyor. Battle Bride Pass, Survivor Pass: Highlands'ten bağımsız olarak ilerler ve oyuncuların maçlardan XP kazanarak tamamlamaları için 15 seviyeye sahip.



Arazi Motosikleti: Motorlarımızı yeni bir araç türü olan arazi motosikletiyle çalıştırıyoruz. Hızlıdırlar, 130 km/s’ye kadar çıkarlar ve Karakin hariç her arazinin ve haritanın üstesinden gelmek için tasarlanmış.



Silah Dengelemeleri: Tüm tabancalara hasar çarpanları, nişan alma, ADS hareket hızı ve daha fazlası için iyileştirmeler yapıldı.



