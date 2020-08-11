PUBG 8.2 güncellemesi ile oyunculara sunulacak yenilikler

İşte PUBG 8.2 güncellemesi ile birlikte gelen dikkat çekici yenilikler:

Yeni Eşyalar:

MG3 Hafif Makineli Tüfek: Savaş alanları yardım paketlerinde bulunan en yeni silah, hızlı ateş eden MG3 Hafif Makineli Tüfek artık mevcut. İki farklı atış hızı, stabilite için bir bipod, spreyinizi takip etmenize yardımcı olacak izli mermiler ve araçlara karşı arttırılmış silah hasarı ile büyük kırmızı kutu için savaşmanın artık yeni bir nedeni var.

Yanıltıcı Bomba: Yeni fırlatılabilir öğe, düşmanlarınızı şaşırtacak ve hareketlerinizi gizleyecek; bu da düşmanlarınızın dikkatini dağıtan ve/veya kendi kulaklarınızı sorgulamanızı sağlayan harika bir yoldur. Sanhok'ta dünya yağması olarak mevcut olan Yanıltıcı Bomba, fırlatıldıktan sonra yaklaşık on saniye sahte ateşleme sesleri çıkaracak ve size hamlenizi yapmanız için birkaç dakika kazandıracaktır.

Yeni Özellikler:

PCS2 Pick’Em Challenge: Pick'Em Challenge, yaklaşan e-spor etkinliği PCS2 ile birlikte geri dönüyor. 19 Ağustos'ta PC’de ve 27 Ağustos'ta konsollarda Pick'Em Challenge sekmesi açıldığında, oyuncular Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde e-spor turnuvasının kazananlarını tahmin ederek kutlama amaçlı PCS2 ögelerini kazanma şansı için oyun içi sekmesini ziyaret edebilirler.

Orijinal Lobi Müziği: Oyuna girdiklerinde biraz nostalji arayan oyuncular artık lobi müziklerini seçebilecekler. Erken Erişim zamanlarına dayanan birçok farklı tema müziği de yer alıyor.

Kask Gizleme Seçeneği: Kafanızı iyi bir 3. seviye kaskla koruyorsanız bile, varsayılan kostüm parçalarınızı tutmak için kaskınızı kapatabilirsiniz. Bu özellik tamamen kozmetiktir ve diğer oyuncular kafanızda kask olduğunu göreceklerdir ama içinde ne olduğu önemli olduğundan çok da önem taşımıyor.

Diğer Güncellemeler:

Yenilenmiş Silah Modelleri ve Kaplamaları: M416, SKS ve Kar98k, yüksek görsel kalitede yeniden tasarlandı. Görsel güncellemeleriyle birlikte bu silahların silah sesleri, iyileştirilmiş kaliteye uyacak şekilde elden geçirildi.

Erangel Rıhtımları: Erangel'e dört rıhtım eklendi. Mevcut iskelelere biri Novorepnoye'de diğeri Ferry Pier'de olmak üzere iki rıhtım eklendi. Erangel anakarasının ve Sosnovka Adası'nın güney plajına da rıhtım eklendi.



