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Teknoloji
Haber Giriş: 30.07.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

PUBG 8.1 güncellemesi konsollar için yayınlandı

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PUBG 8.1 güncellemesi konsollar için yayınlandı
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PUBG Güncelleme 8.1, grafiksel olarak yenilenmiş Sanhok’un tüm tehlikesi ve gizemiyle konsollarda ve Stadia canlı sunucularında yerini aldı. Güncellemenin TÜM PUBG platformlarında yayınlanmasıyla birlikte oyuncular, Survivor Pass: Payback ile ormanın vahşi doğasında hayatta kalmak için uçaktan atlayacaklar.

Oyuncular Sanhok’ta çok şeyin değiştiğini fark edecekler; özellikle de haritadaki otomatik kamyonların varlığı dikkat çekiyor. Bu kamyonlar ele geçirildiğinde, şeker dolu pinyatalar gibi fazla sayıda ganimeti etrafa saçıyorlar. Eğer oyuncular bu ganimet kamyonlarını yok ederlerse, PUBG’de bir ilk olan kişiselleştirilmiş silahlara sahip olacaklar. Bu el konulan silahlar hayali ve bir önceki sahipleri tarafından tasarlandı.

Söylentilere bakılırsa Sanhok’ta eşi görülmemiş bir olay gerçekleşti. Tam olarak ne olduğu bilinmemekle beraber yeni Sanhok bazı ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Oyuncular ayrıca ne olduğunu ve KİMİN bu olayın içinde bulunduğunu aydınlatan daha fazla eşyaya sahip olmalarını sağlayacak Sezon 8: Payback Pass’i de satın alabilirler.

Dereceli Mod’da oynamayı sevenleri yeni bir dereceli sezon bekliyor. Dikkat çeken yeniliklerden birisi ise derece puanlarının artık bireysel yerleşimi değil takım yerleşimini dikkate alıyor olması.

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