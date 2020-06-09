PUBG 7.3 güncellemesi ile neler değişecek?

■ PCS 1 Büyük Finaller, 25 Haziran - 5 Temmuz (PCS 1 Avrupa Büyük Finalleri, 27-8 Haziran ve 4-5 Temmuz): Büyük Finaller iki haftalık süre boyunca 4 günlük yoğun bir tempoda 16 takımı ağırlayacak. Her gün Erangel ve Miramar’da beş maç oynanacak ve takımlar her bölgenin etkinliğinin 200.000 ABD doları tutarındaki ödül havuzundan paylarını almak için mücadele edecekler.

■ Özel Eşyalar: Oyunda satılacak özel eşyaların gelirinin % 25’i dört bölgedeki profesyonel takımlara paylaştırılacak. (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Asya)

■ Pick’Em Challenge: PCS 1 ve 2, PC ve konsol oyuncularının hangi bölgede hangi takımın kazanacağını tahmin ettiği Pick’Em Challenge’ları da beraberinde getiriyor. Eğer bir tahmin doğruysa, PUBG oyuncuları şampiyon seviyesindeki dijital envanteri de kazanma şansı yakalıyorlar. PC oyuncuları 17 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar, konsol oyuncuları ise 23 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar Pick’Em Challenge’a katılabilirler.

■ PCS 1 Avrupa Grup Aşaması, 9-14 Haziran tarihleri arasında bölgenin 24 yetenekli takımının Büyük Finaller’de yer almak için mücadele edeceği sahne olacak. Maçlar her gün 19:00’da yapılacak ve PUBG Twitch ile YouTube kanalında yayınlanacak. Daha fazla bilgi için resmi PCS Avrupa sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tüm bu PUBG Esports haberlerinin yanı sıra, Güncelleme 7.3 ile de birçok yenilik oyunda yer alacak. Güncelleme 7.3 PUBG’yi daha da iyiye taşıyıp fark yaratacak iyileştirmeleri ve genel anlamda kaliteyi artıracak yenilikleri içeriyor.

■ Espor Sekmesi: Oyun içindeki espor sekmesine tıklayarak Pick’Em Challenge’ın son versiyonuna katılımda bulunulabilir.

■ Patlayıcı Güncellemeleri: Oyuncular artık daha fazla gerçeklik taşıyan araç hasarı ve C4’lerde bir takım değişikliklerle karşılaşacaklar. Bu patlayıcı artık fırlatılabilir ve 25 metre yarıçapında hasara sebep oluyor. Savaş alanı oyuncular C4’ü fırlatabileceklerinden dolayı artık daha az güvenli.

■ Araç Güncellemeleri: Yukarıda bahsedilen C4 ve Kırmızı Alan’da alınan hasarlarla 0 HP’ye ulaşan araçlar artık hemen patlamayacak. Bunun yerine 0 HP değerine ulaşan dört tekerlekli tüm araçlara (Botlar ve motosikletlerde değişiklik olmayacak) kaçmaları için birkaç saniye zaman aralığı sağlanacak ve motor durduktan sonra, araç patlayacak.

Bu güncellemeler ve daha fazlası PC oyuncuları için 17 Haziran’da, konsol oyuncuları için 23 Haziran’da gelecek. Oyundaki değişiklikleri en kısa sürede deneyimlemek isteyenler için PC test sunucusu 10 Haziran’da açılıyor.