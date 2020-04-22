PUBG 7.1 güncellemesi yayında: Yeni neler var?

PUBG güncellemesiyle ilgili paylaşılan güncelleme notlarında şu satırlar dikkat çekiyor:





Sezon 6 ile Karakin’i oyuna eklediğimizde, Vikendi’yi kısa süreli bir tatile göndermiştik. Bu süre boyunca PUBG’nin buzlu Battleground haritasına yeni ve özel unsurlar eklemek üzerinde çalıştık. Bitişe çok yaklaşmışken, geçtiğimiz ay, bazı geri dönüşleri almak ve düzenlemeleri yapmak için PUBG Partnerleri ile bir test gerçekleştirdik.

Vikendi’de bazı değişiklikler var. Araziyi güncelledik, kar seviyelerini yeniden dengeledik, harita üzerinde gezebilmenizi sağlayacak çok yönlü demir yolu ekledik ve ufak eğlence alanımız Dino Park’ı, Geleceğin Tarih Öncesi Parkı Dinoland olarak genişlettik.

Vikendi’nin kültürünü benimsemiş tüm oyuncular özelinde yepyeni görevler, ödüller ve adanın tüm geçmişini ele alan Survivor Pass: Cold Front, Güncelleme 7.1 ile iniş yapıyor. Dinoland’e ait bir dolu eşyayı bulabileceğiniz Pass’te, bazılarınızın sevimli T-Rex Alex gibi giyinip mermi yağdırmak için can attığını biliyoruz. Yepyeni Pass ile; 100’den fazla ödülün kilini açın, Dinoland ile şimdiye kadarki en mutlu yerde mücadeleye başlayın!

Güncelleme 7.1 ile görecek çok fazla şey var! Güncelleme notlarının tamamı için okumaya devam edin ve Vikendi’de görüşmek üzere!

Vikendi üzerindeki demir yolunda hareket eden yeni Tren eklendi.

Vikendi’nin çevresi boyunca uzanan, adanın iç bölgelerine doğru 6 bağlantılı raylı büyük bir tren hattı bulunuyor.

Harita üzerindeki tren istasyonlarında trenler geçici olarak duruyor.

Karla kaplı araziler azaltıldı.

Adanın güney bölümlerinde kar oranı azaltıldı.

Kar Bisikleti ve Kar Aracı kaldırıldı.

Yenilenmiş araziye uyum sağlaması adına; Motosiklet ve yan koltuklu motosiklet araçları haritada belirecek.

Hava durumu, Açık ya da Karlı olacak.

Ay Işığı Modu (Gece modu) şimdilik kaldırıldı, görsel iyileştirmeler tamamlandıktan sonra yeniden eklenecek.

Genel harita optimizasyonu uygulandı.

Güncellenmiş Vikendi, Özel Maçlara eklendi.

Yeni mekan Kargo Deposu eklendi.



Tüm bölgelerimizde bulunan oyuncularımızın sağlıklı maç eşleştirmesi yaşayabilmesi için, her bölge özelinde harita seçimi değişiklik göstermektedir. Mümkün olan her yerde, oyuncuların hangi haritayı oynamak istediklerini seçme şansına sahip olmalarını istiyoruz, ancak önceliğimiz sağlıklı eşleştirme sürelerini sağlamak.

AS, KR/JP, KAKAO, SEA, EU, RU: Tam harita seçimi, Vikendi’yi ya da başka tekli bir haritayı seçebilirsiniz.

Survivor Pass: Cold Front, Sezon 7 ile en tarz ekipmanları ve giysileri kuşanma biletiniz. Dinoland çalışanından, maskot temalı kostümlere, herkese uyacak kozmetik mevcut. Oyuncular, topluluk ödüllerini iş birliği yaparak açabilirler! Etrafta veri diskleri bulmak için gözünüzü dört açın!

Topluluk Görevleri

Tüm oyuncular topluluk görevlerine katkıda bulunabilir; videoların, özel topluluk kostümlerin ve hikayenin kilidini açabilir.

1 video ve 4 kostümün; topluluk görevlerinin tamamlanmasıyla kilidi açılacaktır.

Tamamlamak için; normal maçlarda etkinlik eşyalarını yağmalayın.

Topluluk Görevleri aşağıdaki şekilde dolar:

Disk parçası: 1 puan

Kırık Disk: 2 puan

Eski Kaset: 3 puan

Topluluk Görevleri sekmesinde, topluluk görevlerine olan kişisel katkınızı ve Survivor Pass’inize toplam deneyim puanınızı görüntüleyebilirsiniz.

2000 XP; katkıda bulunulan her 50 puanda Survivor Pass’inize eklenecektir.

Sezon Görevleri

Üç tür Sezon Görevleri bulunmaktadır:

Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere her ay, bir bölüm açılacaktır.

Bölümlerin kalan süreleri görüntülenebilir.

İlerleme Görevleri

İlerleme görevlerini tamamlayan oyuncular, yüksek miktarda XP kazanır.

Bölüm 1 ve 2 tüm oyuncular tarafından kullanılabilir ve her biri zorluk derecesinde artan 8 görev seti içerir.

Bölüm 3, Premium Pass sahiplerine açıktır ve zorluk derecesini artıran 10 görev seti içerir.

Günlük, haftalık ve zorlu görevler ile ilgili belirli bir hedefe ulaşıldığında kilometre taşları tamamlanır.

Örnek: Toplam 50 görevi tamamlayın

Zorlu Görevler

Hayatta Kalma temalı görevlerdir.

Zorlu görevler toplam 16 görevden oluşur ve tamamlanan her 4 görev, kemer ve sırt çantası kozmetiğini ödül olarak verir.

Hayatta Kalma Unvan Sistemi

Hayatta Kalma Unvan sistemi, üzerinde çalıştığımız yeni sistemimiz; Rekabetçi Moda hazırlanmak için kısa süreliğine rafa kaldırıldı.

Tüm istatistiklerinizi Sezon sekmesi üzerinden görüntülemeye devam edebilirsiniz. Eğer Sezon 6 ile bir ödül sahibi olma şansı yakaladıysanız, ödülünüzü Güncelleme 7.1 ana sunucuya iniş yaptığında alabilirsiniz.

Lider Tablosu ve Genel Bakış sekmesi menüden kaldırıldı.

Rekabetçi Mod ile beraber yeni bir liderlik tablosu oyuna eklenecektir.

Silah seçiminin sizin için önemli olduğunu biliyoruz, ancak çok fazla seçenek olması gibi bir durum da söz konusu; özellikle de bazı silahların diğer silahlara kıyasla daha popüler olunca. Oyuna yeni silahlar eklemeye devam etmek istiyoruz, ancak genel liste büyüdükçe, her şey arasındaki dengeyi korumak da zorlaşacak. Bu olasılık nedeniyle, aynı istatistiklerdeki silahları test etme kararı aldık. Tüm niyet ve amaçlar için Mosin-Nagant, Kar98k ile aynı istatistiklere, mühimmata sahip olacak ve doğrudan kopyalanacak, ancak Mosin kendi görünümünü ve sesini içerecektir.

Mosin-Nagant, Keskin Nişancı Tüfeği, Vikendi ve Erangel’e eklendi, fakat diğer silahlardan daha farklı bir şekilde.

Buradaki hedefimiz, kullanmayı sevdiğiniz silahların kullanılabilirliğini azaltmadan daha fazla silah çeşitliliği verebilmektir, ancak bunun gibi bir seçeneğin karışık duygularla karşılanabileceğini biliyoruz. Aynı istatistikleri paylaşsa bile oyunda daha fazla silah olmasını mı tercih edersiniz, yoksa koyduğumuz eşya ile daha seçici mi olmalıyız ve tüm silahların benzersiz olduğundan emin mi olmalıyız? Mosin kendi silahı olarak kodlanmıştır, bu yüzden gelecekte benzersiz olmasını sağlamak için istatistiklerini her zaman ayarlayabiliriz, ancak önce bu fikri test etmek istiyoruz. Geri dönüşlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz!

Performans & İstikrar

9 Nisan tarihinde ana sunucuya eklenen değişikliklerdir.

Oyun esnasında yaşanan takılmalar, büyük ölçüde azaltıldı. İlerleyen tarihlerde bu özelde optimizasyon gerçekleştirmeye devam edilecektir.

Dünya haritasına düşürülen silah ve eklentiler, hafıza kullanımını azaltmak için optimize edildi.

Yeni kan efekti, Güncelleme 5.3 ile başlayan oyunun çökmesine neden olan hatayı gidermek adına geri alındı.

Toplam görsel değişiklik geri alındı.

Çevreye sıçrama efekti geri alındı.

Kafa ve boyun bölgesinde daha yoğun kan efektleri geri alındı.

Kan efekti değişimindeki temel hedef, tüm renk paletine benzer görsel efekt uygulamak ve oyuncuların çatışma anında kolayca bilgilenmelerini ve etraflarında olup biten çatışmaları kan efektleri sayelerinde görebilmelerini sağlamaktı.

Bununla birlikte, kan efekti değişiminin oyun içi dengelerde hataya yol açtığını gördük. Kan efektleri ile mutlu olsak da, daha akıcı ve dengeli bir oynanış önceliğimizdir ve bununla birlikte Güncelleme 5.3 ile eklenen kan efektleri değişikliğini geri almak gibi zor bir karar veriyoruz.

Hata Düzeltmeleri

Oynanış

Çömelirken/ayaktayken ADS animasyon geçişinin oyunun takılmasına neden olduğu hata giderildi.

Yardımcı görüş kullanıldığında ADS animasyon geçişinin oynatılmaması hatası giderildi.

Oyuncuların, Kenarlara Tutunma özelliği kullandığı zaman ya da yapıların üzerinden atladığı zaman, duvarların ya da tavanların içine girmesine neden olan hata giderildi.

Motorlu Planörde, sırt çantası nedeniyle oyuncunun ADS bakışının engellenmesi hatası giderildi.

Oyuncunun, BRDM’ye giriş yaptığında yaşadığı ADS kaynaklı hata giderildi.

FPP modunda oyuncuyu yeniden canlandırdığında yaşanan yanlış pozisyon hatası giderildi.

İyileştirme eşyalarının, oyuncunun arabadan dönmesini engellediği hata giderildi.

TPP’de çömelirken, ADS’nin farklı açılarda açılmasına neden olan hata giderildi.

Oyuncuların, motosiklet sırasında silahlarını yanlışlıkla kullanmalarına neden olan hata giderildi.

Motosiklet üzerinde, parçalanabilir eşyaları kırdığı sırada sola kaymasına neden olan hata giderildi.

Oyuncu kamerasının, Motorlu Planör’de silah doldurulduğu esnada kaymasına neden olan hata giderildi.

Fırlatılabilir tutarken, bazı durumlarda yere düşmesine ve kullanılmasına neden olan hata giderildi.

İşaret Fişeğinin, gökyüzünde süzülmesine neden olan hata giderildi.

Molotof’un, havada patlamasına neden olan hata giderildi.

Fırlatılabilirlerde imlecin, karakterin baktığı yöne bakmaması hatası giderildi.

Oyuncu bedeninin, araçlarda farklı görüntülenmesine neden olan hata giderildi.

Tommy Gun arka dürbününün bazı durumlarda görüntülenmesine engel olan hata giderildi.

Karakin’de yıkılabilir bir duvarın veya zeminin görsel durumunun oyuncudan oyuncuya farklı görünme hatası giderildi.

Oyuncuların Miarmar’daki Pecado’daki spor salonunda istenmeyen bir yerin üzerinden atlayabilmesine neden olan hata giderildi.

LOD’deki bir değişiklik nedeniyle mermilerin çok uzun mesafeden belirli duvarlardan geçebilme hatası giderildi.

Takım Ölüm Maçı içerisinde el bombası attıktan sonra otomatik ateş modunun tekli olarak değişmesine neden olan bir hata giderildi.

Ses

Ayak seslerinin, Motorlu Planör’den çıkıldığı anda karışmasına neden olan hata giderildi.

UMP45 silah atışlarının, çok daha uzaktan duyulabilmesi hatası giderildi.

Kurşunun sekme sesinin duyulmaması hatası giderildi.

Bir tekne, Aquarail veya BRDM’den çıkarken su sıçrama sesine neden olan bir hata giderildi.

UI/UX

Envanterde boş eşyaların görüntülenmesine neden olan hata giderildi.

Sezon menüsünde, Kariyer sekmesinin sezon istatistiğini göstermemesi hatası giderildi.

Bazı BP eşyalarının, yeterli BP olmamasına rağmen satın alınabilir gibi gözükmesine neden olan hata giderildi.

Tommy Gun’a eklenen yeni eklentilerin oyun açıklamasına görüntülenmemesi hatası giderildi.

Takım arayüzünde, izleyici modunda oyuncunun oyunun çökmesi nedeniyle yaşanan hata giderildi.

İşaret Fişeği kullanıldığında, Yardım Paketi arayüzünde yaşanan hata giderildi.

Aynı oyuncunun birden fazla harita işaretinin görünür kalmasına neden olabilecek bir hata giderildi.

Silah Ustalığı

DBS istatistiklerinin kaydedilmemesi hatası giderildi.

Win94 öldürmelerinin, DBS silahı altına kaydedilmesi hatası giderildi.

Kostüm

Sunswiped Sports Jacket’in başka eşya ile üst üste binmesine neden olan hata giderildi.