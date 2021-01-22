PUBG 10.2 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

Geri Dönen Özellik (Pick'Em Challenge): Pick'Em Challenge, oyunculara oylama kuponlarını kullanarak PGI boyunca kazananları tahmin etme fırsatı veren PGI.S için geri dönüyor. Oyuncular, yayını izleyerek veya özel PGI.S eşyaları satın alarak oylama kuponları edinebilirler. Kazananları doğru tahmin eden oyuncular, daha da özel PGI.S öğeleri için kullanılabilecek EP ile ödüllendirilecekler. PGI.S ürünlerinden yapılan satışların % 30'u, 3,5 milyon dolar tutarındaki ödül havuzuna eklenecek.



Yeni PC Özelliği (PGI.S Livestream Ekranları): PGI.S'i desteklemek için PUBG'nin küresel premier espor etkinliğini doğrudan herkese ulaştırmak adına, oyunun PC sürümüne canlı yayın yapan on oyun içi ekran, Erangel ve Miramar çevresindeki çeşitli noktalara eklendi. PGI.S, doğrudan bu ekranlara canlı olarak aktarılan ilk etkinlik olacak. Yayın çevrimdışı olduğunda, ekranlar PGI.S fragmanlarını gösterecek.



Yeni Özellik (İtibar Sistemi): Bir oyuncunun başkalarına karşı iyi ya da kötü huylu olup olmadığını belirleyen yeni bir itibar sistemi etkinleştirildi. Takım Bulucu'da ve takım üyesi listesinde, oyuncu adlarının yanında bir itibar seviyesi gösterilecektir. İtibar seviyeleri, toplam altı seviye içinde sıfırdan beşe kadar değişiklik gösteriyor. Olumsuz davranış (oyunu engelleme, sözlü taciz, takım skoru, vb.) İle bildirilen oyuncular itibar seviyesinin düşmesine neden olabilir.



Yeni Araç (Coupe RB): En son güncelleme, 150 km/s'lik baş döndürücü bir azami hıza sahip eski model bir spor otomobil olan Coupe RB'yi tanıtıyor ve bu da onu karada yalnızca Motosiklet’ten sonra ikinci sırada yapıyor. Coupe RB'yi Erangel, Miramar ve Sanhok'ta deneyebilirsiniz.



Dereceli Mod Güncellemesi: Dereceli Mod cezaları, eğer takımınız hiçbir zaman tam olarak oluşmazsa, belirli bir miktar güvenli süreye izin verecek şekilde güncelleniyor. Hala hayatta olan ve uçak kalktıktan sonra beş dakika içinde ayrılan oyuncular için oyundan ayrılma cezalarından feragat edilecek.