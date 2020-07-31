PS5 uyumlu Sony BRAVIA televizyonlar tanıtıldı

Sony'nin iddiasına göre yeni nesil Bravia televizyon modelleri, PS5 ile birlikte en iyi uyumu sağlayan TV'ler olacak. Daha çok düşük gecikme, yüksek çözünürlük, kontrolcü desteği ile birlikte televizyonların PS5 ile tam uyumlu çalışması elbette önemli ve bazı modeller PS5 özelinde optimize ayarları sunacak.

Bu optimizasyon olanağına sahip olan TV modellerinde ise Ready for PlayStation 5 ibaresi yer alacak. Bu televizyon modellerinden biri de Sony'nin kendi geliştirdiği Bravia XH90. 4K HDR desteği sunan ürün, 7.2 ms gecikme süresi sunarken, diğer yandan 120Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Şirketin bir diğer ürünü olan Bravia ZH8 ise 8K çözünürlük desteği sunarken, 4K'da 120Hz ekran yenileme hızı ve 7.2 ms gecikme süresi sunuyor.

Gecikmeyi otomatik olarak düşürecek olan Ready for PlayStation 5 etiketli televizyonların içinde yer alan Bravia TV'ler, Oyun Modu ile geliyor ve bu da kullanıcıların hem TV hem de PS5'i DualSense kablosuz kumanda ile uyku modundan çıkarabilmesi anlamına geliyor. Ayrıca PS5'ler TV kumandasıyla da kontrol edilebiliyor.