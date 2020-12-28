PS5 Türkiye'de yeniden satışa çıktı, fiyatı şaşkınlık yarattı

Sony, geçtiğimiz haftalarda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye'de satışa sunmuş ve dünya genelinde olduğu gibi stoklar kısa sürede erimişti. Öyle ki, PS5 karaborsaya düşmüş ve fiyatlar 15 bin TL'ye kadar tırmanmıştı. 2020 sona ermeden PS5'ler yeniden Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu. Ancak fiyatlar beklentilerin çok üstünde yer alıyor.



Sony'nin 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına karşın PS5 Türkiye fiyatları 11 bin TL'den başlıyor ve 13 bin TL'ye kadar çıkıyor. Stok sıkıntısı halen sürerken, ikinci el ilanlarında da fiyatlar 15 bin TL'yi buluyor.

PlayStation 5'in öne çıkan teknik özellikleri

PS5, bir önceki jenerasyona oranla daha hızlı. Yapılan değişiklikle oyuncuların da daha rahat hareket edebilmesi sağlanıyor. Oyunlar ve yayınlar 100 kat hızlı. Ayrıca cihaz harici diskleri de destekliyor.



DualSense'e dahil edilen hoparlör ve mikrofon da kulaklığa gerek olmadan kullanıcıların sohbet edebilmesine imkan tanıyor.

Yeni konsolda PS4 ve PS4 Pro oyunlarına geriye dönük uyumluluk da var. Grafik tarafında ise Ray Tracing desteği sadece ışıklarda değil gölgelerde, ses ve yansımalarda da kullanılıyor.

PlayStation 5 3 boyutlu ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanıyor.

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz



GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz



GPU mimarisi: Özel RDNA 2



Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit



Bellek bant genişliği: 448 GB/sn



Dahili depolama: 825 GB SSD



IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)



Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu



Harici depolama: USB HDD desteği



Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü