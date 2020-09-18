PS5 Türkiye fiyatı ne kadar?

Yazınız başında belirttiğimiz gibi yeni konsolun Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre konsol, dolar fiyatı üzerinden Türkiye'ye getirilmesi durumunda yaklaşık 6 bin 800 TL'ye satılacak.

Bunun nedeni de Türkiye'nin bu yıl oyun konsollarına getirdiği ek gümrük vergileri. Bingöl'ün hesaplamasına göre gümrük girişi yaklaşık 4 bin TL olan konsola Türkiye'deki oyuncular 2 bin 800 TL vergi ödeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen bu ek vergi oranının 1 Ekim 2020'de yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürüleceği açıklanmıştı.

PS5'in çıkış tarihinin Kasım'da olması nedeniyle yüzde 50'lik vergiden etkilenmesi beklenmiyor.

Öte yandan Kasım'a kadar yaşanacak kur değişimleri ve Sony'nin bölgesel fiyatlandırma politikası çıkış fiyatının bu hesaplamadakinden farklı olmasına yol açabilir.



