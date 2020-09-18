MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPS5 Türkiye fiyatı ne kadar?
GeriTeknoloji PS5 Türkiye fiyatı ne kadar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 18.09.2020 - 08:26 | Son Güncelleme:

PS5 Türkiye fiyatı ne kadar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PS5 Türkiye fiyatı ne kadar?
Abone Olgoogle-news

Sony, PlayStation 5'i ne zaman ve hangi fiyattan satacağını duyurdu. Henüz Sony paylaşmasa da, yurt dışındaki fiyatlar baz alındığında bakın PS5 Türkiye fiyatı ne kadara gelecek?

Yazınız başında belirttiğimiz gibi yeni konsolun Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre konsol, dolar fiyatı üzerinden Türkiye'ye getirilmesi durumunda yaklaşık 6 bin 800 TL'ye satılacak.

Bunun nedeni de Türkiye'nin bu yıl oyun konsollarına getirdiği ek gümrük vergileri. Bingöl'ün hesaplamasına göre gümrük girişi yaklaşık 4 bin TL olan konsola Türkiye'deki oyuncular 2 bin 800 TL vergi ödeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen bu ek vergi oranının 1 Ekim 2020'de yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürüleceği açıklanmıştı.

PS5'in çıkış tarihinin Kasım'da olması nedeniyle yüzde 50'lik vergiden etkilenmesi beklenmiyor.

Öte yandan Kasım'a kadar yaşanacak kur değişimleri ve Sony'nin bölgesel fiyatlandırma politikası çıkış fiyatının bu hesaplamadakinden farklı olmasına yol açabilir.

Klipsch T5 True Wireless Kulaklık incelemesiİlk kez bir ürününü deneyimlediğimiz Klipsch'in yeni kablosuz kulaklığı T5 True Wireless'ı yakından inceledik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle