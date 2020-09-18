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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 18.09.2020 - 08:30 | Son Güncelleme:

PS5 özellikleri: İşlemcisi, grafik motoru, hafızası

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PS5 özellikleri: İşlemcisi, grafik motoru, hafızası
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Sony PlayStation 5 çok yakında satışa sunulacak. Peki PS5'in özellikleri nasıl? İşte Sony'nin yeni oyun makinesinin merak edilen teknik özellikleri...

Sony, oldukça güçlü bir konsolla geliyor. PlayStation 5'in içinde AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor.

PS5'te RAM belleği 16 GB, depolama alanı ise 825 GB boyutunda.

Konsolda SSD teknolojisinin kullanılmasıyla oyunların yükleme süresinin ciddi ölçüde azalacağı belirtiliyor.

Konsolun grafik motorundaki ışın izleme hızlandırma (ray tracing) özelliğinin ise oyunlardaki ışıkların çok daha gerçekçi gözükmesini sağlayacağı açıklandı.

PS5 4K televizyonlarda 120 Hz'e kadar görüntü verebilecek.

Konsol 8K televizyonları da destekliyor.

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