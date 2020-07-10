PS5 oyun kutuları ortaya çıktı

PlayStation 5 ve Xbox Seriex X, bu yılın beklenen iki yeni oyun konsolu ve satışa sunulduklarında kıyasıya bir rekabet olacak. Bu iki konsolla ilgili her gün yeni bir bilgi gelirken, son olarak PS5 oyunlarının kutu tasarımları ortaya çıktı.



PS4'ten en büyük farkı ise PS5 logosunun mavi beyaz renk aralığında değil, siyah beyaz tonlarında kullanılması. Ancak PS5'in oyun kutularında da mavinin ağırlığı sürüyor ve çerçeveleri yine mavi renkte.

PS4 oyun kutuları bu şekildeydi

Sony, iki farklı PS5 modeli geliştiriyor. Bu konsollardan birinde disk sürücüsü bulunuyor; ancak diğer modelde bu yok. Bu nedenle oyuncular, oyunları internet üzerinden daha uygun fiyata sahip olmak istediklerinde ve sadece bir hesap özelinde oyunu kullanma şartını kabul ettiklerinde bu konsolu tercih edebilecek. Ayrıca disk sürücüsü bulunmayan konsolun daha ucuza satılacağını da söyleyebiliriz.

Diğer yandan PS5 ve Xbox Series X oyunları da PS4 ve Xbox One oyunlarına kıyasla daha pahalı olacak. Fiyat farkının globalde 10 doları bulması bekleniyor.