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Teknoloji
Haber Giriş: 10.07.2020 - 07:49,Son Güncelleme:

PS5 oyun kutuları ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PS5 oyun kutuları ortaya çıktı
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Sony, henüz net bir tarih paylaşmasa da 2020 sona ermeden yeni oyun konsolu PlayStation 5'i satışa sunmayı planlıyor. Sony'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı etkinlikte PS5 ortaya çıkarken, bugün de PS5 oyun kutuları gün yüzüne çıktı.

PlayStation 5 ve Xbox Seriex X, bu yılın beklenen iki yeni oyun konsolu ve satışa sunulduklarında kıyasıya bir rekabet olacak. Bu iki konsolla ilgili her gün yeni bir bilgi gelirken, son olarak PS5 oyunlarının kutu tasarımları ortaya çıktı.

PS5 oyun kutuları ortaya çıktı

PS4'ten en büyük farkı ise PS5 logosunun mavi beyaz renk aralığında değil, siyah beyaz tonlarında kullanılması. Ancak PS5'in oyun kutularında da mavinin ağırlığı sürüyor ve çerçeveleri yine mavi renkte.
PS5 oyun kutuları ortaya çıktı

PS4 oyun kutuları bu şekildeydi

Sony, iki farklı PS5 modeli geliştiriyor. Bu konsollardan birinde disk sürücüsü bulunuyor; ancak diğer modelde bu yok. Bu nedenle oyuncular, oyunları internet üzerinden daha uygun fiyata sahip olmak istediklerinde ve sadece bir hesap özelinde oyunu kullanma şartını kabul ettiklerinde bu konsolu tercih edebilecek. Ayrıca disk sürücüsü bulunmayan konsolun daha ucuza satılacağını da söyleyebiliriz.

Diğer yandan PS5 ve Xbox Series X oyunları da PS4 ve Xbox One oyunlarına kıyasla daha pahalı olacak. Fiyat farkının globalde 10 doları bulması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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