PS5 ne zaman satışa çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu mu?

PlayStation 2 modeliyle "en çok satan oyun konsolu" unvanına sahip olan PlayStation, 2013'te satışa sunulan PlayStation 4 modelinin ardından yeni modeli PlayStation 5'i 12 Kasım'da oyunseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Online istatistik portalı Statista'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, ilk defa 1994 yılında Japonya'da Sony tarafından satışa sunulan PlayStation, oyun konsolları arasında öne çıkıyor ve uzun yıllardır oyunseverlerden büyük ilgi görüyor.

2000 yılında beğeniye sunulan PlayStation 2, "en çok satılan oyun konsolları" listesinde 157 milyon adet satış rakamıyla ilk sırada yer alıyor. 20 yıl içerisinde piyasaya birçok oyun konsolu modeli sunulsa da PlayStation 2'nin satış rekoru geçilemedi. Ayrıca, diğer PlayStation modelleri de en çok satanlar arasında bulunuyor. Sony; PlayStation 4 ile 113 milyon, ilk PlayStation modeli ile 102 milyon, PlayStation 3 ile 87 milyon adet satış rakamına ulaştı.

"PlayStation 5, yeni nesil bir deneyim sunacak"

Oyun konsolu satışları ve diğer oyun servisleri Sony'nin gelir kalemleri arasında ciddi bir bölümü oluşturuyor. Statista'nın verilerine göre Sony, geçen yıl oyun ve ağ servislerinden 20,8 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirle birlikte oyun ve ağ servisleri, şirketin en çok gelir elde ettiği ürün grubu oldu. Öte yandan, Sony'nin toplam geliri geçen yıl 76 milyar dolar seviyesine ulaştı ve şirket "dünyanın en büyük 100 şirketi" arasında yer aldı.

26 yıldır oyun konsolu üretimini sürdüren Sony, güncel teknolojileri kullanarak belli aralıklarla yeni oyun konsolu modellerini oyunseverlerle buluşturuyor. En son 2013'te dünyanın en çok satılan 4'üncü oyun konsolu olan PlayStation 4'ü satışa sunan şirket, 7 yılın ardından PlayStation 5'i 12 Kasım'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Sony'nin açıklamasına göre, PlayStation 5; ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'de 12 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak. Konsol, 19 Kasım'da ise Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerde satışa sunulacak.

Sony Interactive Entertainment Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Jim Ryan, yaptığı açıklamada, PlayStation 5 ile birlikte bir oyunun nasıl görüneceği, hissedileceği ve oynanacağı deneyiminin ötesine geçen yeni nesil bir deneyim sunacaklarını belirtti.

Türkiye satış fiyatının duyurulması bekleniyor

PlayStation 5'in iki versiyonu bulunuyor. Ultra HD Blu-Ray disk sürücülü versiyon 499 dolar, optik sürücü yer almayan dijital versiyon ise 399 dolar tavsiye edilen satış fiyatlarıyla raflarda yer alacak.

ABD'de ön siparişler alınmaya başlandı. Sony'nin sitesindeki açıklamada, ön sipariş için ayrılan PlayStation 5 stokunun limitli olduğu, ilk kayıt yaptıranlardan başlanarak geri dönüş yapılacağı belirtildi. Türkiye'de çeşitli e-ticaret siteleri konsolla ilgili yüksek liste fiyatı belirlese de Türkiye'deki satış fiyatına ilişkin resmi ve net bir bilgi bulunmuyor.



Öte yandan, PlayStation modellerinin uluslararası fiyatlarıyla Türkiye satış fiyatları arasında geçmiş modellerde fark bulunuyordu. 2013 yılında 400 dolar satış fiyatıyla sunulan (o dönemin dolar kuruna göre 812 TL) PlayStation 4, Türkiye'de 1.399 TL'den satılmıştı. 2006 yılında 500 dolardan satışa sunulan PlayStation 3 ise (o dönemin dolar kuruna göre 720 TL) Türkiye'de 1.500 TL'den satışa sunulmuştu. PlayStation 5'in Türkiye'deki fiyatının yakın bir süreçte duyurulması bekleniyor.

"Oyunun Limiti Yok" sloganıyla beğeniye sunulan PlayStation 5, yüksek hızlı sabit disk ve özel işlemcinin yanı sıra "Işın İzleme", 4K TV, HDR, 8K çıkış gibi çeşitli yüksek teknolojinin kullanıldığı özelliklere sahip. 8K çıkış özelliği sayesinde PlayStation 5'teki oyunlar, 4320p çözünürlüklü ekranda oynanabiliyor.

Oyun konsolunu "bulut"a taşımayı hedefleyen platformlar

Öte yandan, bulut sistemlerinin gelişmesiyle birlikte oyun konsolu deneyimini farklı bir noktaya taşımaya yönelik projeler de bulunuyor. Örneğin, bulut oyun teknolojisinde öne çıkan Google Stadia, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna" sloganıyla yüksek çözünürlüklü oyunlara bilgisayar ve oyun konsolu olmadan erişim imkanı sağlıyor.

İçeriklere dijital platformlara benzer şekilde arayüz üzerinden ulaşmayı sağlayan sistem, yüksek donanım gerektirmeden sadece Stadia aparatı aracılığıyla herhangi bir ekranı kullanarak oyun oynamayı mümkün kılıyor.

Stadia'nın yanı sıra aralarında video oyun üreticisi EA Games'in GeForce Now, Sony'nin Playstation Now, Microsoft'un xCloud platformunun bulunduğu çok sayıda bulut oyun sistemi bulunuyor. Bu teknolojide; oyun konsollarından farklı olarak tüm içeriğin bulut sistemlerinde yer alması nedeniyle nitelikli bir oyun deneyimi için internet bağlantı hızının yüksek olması önem taşıyor.



