PS5 için büyük gün geldi: Bu gece ne göreceğiz?

PS5 ile ilgili pek çok soru, bu gece yanıt bulacak. Oyun konsolunun tasarımı başta olmak üzere PS5 oyunları da bu gece ilk kez karşımıza çıkacak. Önce dilerseniz PS5 oyunlarına göz atalım.

İşte bu akşam ilk kez duyurulması planlanan PS5 oyunları:

Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn 2, God of War 2, Gran Turismo 7, Silent Hill, Resident Evil 8, Demon's Souls remake, COD 2020, Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs Legion, DiRT 5

Konsolun tasarımının tamamı da bu gece ortaya çıkacak ve cihazın özelliklerini ve tasarımını da görmüş olacağız.

Fiyat konusunda ise bu gece bir açıklama yapılıp yapılmacağı bilinmiyor. Ancak Sony'e yakın kaynakların iddiasına göre PS5'in fiyatı yaklaşık 500 dolar olacak. Cihazın Türkiye'de de yüksek bir fiyat etiketine sahip olması şaşırtıcı olmayacak elbette.

Etkinlikle ilgili önemli bir detay da var. Sony, PS5 etkinliğinde görüntüleri 1080p ve 30 FPS formatında kayıtla karşımıza çıkacak. Yani canlı yayında ekrana gelecek kayıtlı görüntülerin çözünürlüğü 4K olmayacak. Bu da oyunların gerçek halini tam olarak yansıtmayacak.

PS5 etkinliğini izlemek için kullanıcılar PlayStation YouTube kanalını ya da PlayStation Twitch kanalını kullanabilir.