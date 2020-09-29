PS5 geliyor: Hacker'ların yeni hedefi olacak

Temmuz - Eylül 2020 arasında dünya genelinde adında "PlayStation" kelimesi geçen 150'ye yakın şüpheli web sitesi keşfedildi. Kaspersky uzmanları yalnızca Eylül ayında 60'tan fazla benzer site daha buldu. Gerçekte bu sayı çok daha fazla olabilir.

Kimlik avına yönelik web siteleri, çoğunlukla bir ön ödeme veya kişisel bilgi karşılığında PlayStation 5 için ön sipariş teklifi sunuyor. Bazı sitelerde normalden düşük fiyata bir konsol satın alma vaadi mevcut. Bazılarında ise konsolun mevcut sürümü olan PlayStation 4’e dair büyük indirimler listeleniyor ve bunun sebebi olarak PS5'in piyasaya sürülmesine az bir zaman kalması gösteriliyor.

Kaspersky Web İçeriği Analiz Lideri Tatyana Sidorina, "Kullanıcılara internette bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, bunun büyük olasılıkla bir aldatmaca olduğunu hatırlatmak istiyoruz” diyor. “Tüketicilerin tuzağa düşmemek için satış ve ön sipariş mesajlarını güvenilir kaynaklardan kontrol etmeleri şart. Şüpheli e-postalar, mesajlaşma servisleri veya sosyal ağlar aracılığıyla gönderilen mesajlardaki bağlantıları takip etmemeliler. Ayrıca güncel kimlik avı ve spam kaynakları veritabanlarını içeren bir güvenlik çözümü kurmak yerinde olacaktır.”

Kaspersky Lab uzmanları, kimlik avı tehditlerine karşı korunmak için aşağıdakileri öneriyor: