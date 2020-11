PS Plus Aralık oyunları belli oldu

Sony, 1 Aralık'tan itibaren ücretsiz dağıtacağı oyunları belirledi ve oyuncularla paylaştı. PlayStation Plus aboneliği olanların ücretsiz yararlanabileceği oyunlar ise şöyle:

Just Cause 4 (PS4 ve PS5)

Rocket Arena (PS4 ve PS5)

Worms Rumble (PS4 ve PS5)

Bugsnax (PS5)



Bu oyunları Aralık ayında kütüphanesine ekleyen oyuncular, PS Plus abonelikleri süresince herhangi bir ücret ödemeden bu oyunları oynayabiliyor.

Sony, daha önce de Middle-earth: Shadow of War ve Hollow Knight oyunlarını ücretsiz dağıtmıştı.