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Teknoloji
Haber Giriş: 26.11.2020 - 08:51 | Son Güncelleme:

PS Plus Aralık oyunları belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PS Plus Aralık oyunları belli oldu
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Sony, her ay olduğu gibi Aralık ayına özel ücretsiz olarak oynanabilecek oyunları paylaştı. PlayStation Plus abonesi olanlar Aralık ayı boyunca bu oyunları kütüphanesine ekleyebilecek.

Sony, 1 Aralık'tan itibaren ücretsiz dağıtacağı oyunları belirledi ve oyuncularla paylaştı. PlayStation Plus aboneliği olanların ücretsiz yararlanabileceği oyunlar ise şöyle:

Just Cause 4 (PS4 ve PS5)
Rocket Arena (PS4 ve PS5)
Worms Rumble (PS4 ve PS5)
Bugsnax (PS5)

PS Plus Aralık oyunları belli oldu

Bu oyunları Aralık ayında kütüphanesine ekleyen oyuncular, PS Plus abonelikleri süresince herhangi bir ücret ödemeden bu oyunları oynayabiliyor.

Sony, daha önce de Middle-earth: Shadow of War ve Hollow Knight oyunlarını ücretsiz dağıtmıştı.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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