PS Plus abonelerine Ağustos ayında bu oyunlar bedava!

Sony, ücretli abonelik sistemi olan PlayStation Plus için ücretsiz dağıtacağı yeni oyunları belirledi. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ve Fall Guys: Ultimate Knockout oyunları Ağustos ayı boyunca ücretsiz olarak indirilebilir olacak. Oyuncular, bu oyunları kütüphanelerine eklediklerinde oyun yeniden ücretli dahi olsa ek ücret ödemeyecek.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, bugünden itibaren PS Plus abonelerine ücretsiz sunulurken, Fall Guys: Ultimate Knockout 4 ise 4 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar bedava olacak.



Sony, geçtiğimiz günlerde de Türkiye özelinde bir karar alarak PS Plus abonelerine 60 TL bakiye yükledi. Ancak tüm PS Plus abonelerine yüklenmediği için bakiyesinde parayı görmeyen oyuncular tepkilerini dile getirince Sony'nin bundan sonraki adımı merak ediliyor.

Bu arada ufak bir hatırlatma yapalım: 8 Ağustos Saat 00:01'den 9 Ağustos Saat 23:59'a kadar PS Plus aboneliğiniz yoksa bile online oyunları ücretsiz deneyimleyebileceksiniz.