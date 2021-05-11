Proxy Nedir Ve Ne İşe Yarar? Proxy Ayarları Değiştirme Nasıl Yapılır

Proxy sunucuları, özel bir bilgisayar ya da son kullanıcı cihazları ile istenen bir hedef arasında yer alan bir yazılım sistemidir.

Proxy Nedir ve Ne İşe Yarar?

Proxy sunucusu, masaüstü bilgisayarlar ya da mobil cihazlar gibi son teknoloji cihazları ile web sitesi, web uygulaması ya da bulut tabanlı uygulama gibi istenen bir hedef arasında yer alan özel bir yazılım sistemidir. Proxy sunucusunun amacı;

Trafiği geçici olarak durdurma, inceleme ve bir kullanıcının istenen hedefe erişmesine ulaşıp ulaşamayacağına,

Kötü amaçlı yazılımları engellemeye,

Trafiği istenen hedefe bağlamayı ve bilgi alışverişini kolaylaştırmayı sağlar.

Proxy Kullanımı

Şirketler, kurumsal ağları yönetmek ve güvenliğini sağlamak için Proxy'leri yaygın olarak kullanırlar. Fakat vekiller hiçbir zaman modern güvenlik tehditleriyle ya da mobil cihazlar ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerle başa çıkmak için tasarlanmamıştır. Günümüzde Proxy'ler artık ağlara ya da bulutlara güvenli erişim sağlamak için yeterli değildir.

Proxy sunucusu, kullanıcının cihazı ile erişmek istediği web sitesi arasında bir tür ağ geçididir. Cihazın orijinal IP adresini gizler. Bir Proxy sunucusu, bir kullanıcı tarafından yapılan talebi işleyebilir. Büyük hız sağlayan bazı Proxy sunucuları ve gecikebilecek bazı ücretsiz sunucular vardır. Fakat kullanıcılara en iyi performansı ve güvenliği sağlayan sunucular kullanmaları önerilir.

Proxy Sunucu Türleri Nelerdir?

Forward Proxy Sunucular genellikle dahili ağlar tarafından kullanılır. Bir web Proxy sunucusu, ileri Proxy sunucuları durumunda farklı çalışır. Burada, istemci tarafından tarama ya da başka amaçlarla belirli bir web sitesine bağlanmak için bir istek gönderildiğinde, önce ileri Proxy sunucusuna gelir.

Ters Proxy sunucusu, ileri Proxy sunucusundan farklıdır. Dahili ağdaki harici kullanıcılardan IP adreslerini gizlemeye çalışan web sitesi tarafında çalışır. Ters Proxy sunucusu, web kullanıcılarının bir web sitesinin içeriğini görüp göremeyeceğine ya da belirli bir web hizmetini kullanıp kullanamayacağına karar verme sorumluluğuna sahiptir.

Açık Proxy sunucular, internet kullanıcıları tarafından taleplerin iletilmesine izin verir. Öte yandan, web sitelerinden yanıt alma konusunda da çalışır. Kullanıcının orijinal IP adresini web'den gizler. Kimlik doğrulama gerektirmezler, kötüye kullanımları, kötü amaçlı yazılımları ve diğer bulaşmaları önlerler.

Proxy Sunucunun Önemi Nedir?

Proxy Sunucunun çevrimiçi iş için kullanılmasının faydaları;

Veri Akışını Kontrol Etme ve İzleme: Sunucudan geçen verileri izlemek ve bunların kontrolünü sağlamak için oldukça önemlidir.

Daha iyi performans: Proxy sunucularla insanlar web sitelerine daha hızlı erişebilir. Bu, sayfaları sunucuya indirmeye izin veren bir web sitesi bularak yapılır.

Yükü Dengelemek: herhangi bir web sitesinin ve onu ele alan geliştiricinin karşılaşabileceği en büyük tehdittir. Bu durumda, saldırganlar web sitesini sınırsız ve imkansız miktarda trafikle doldurur.

Proxy sunucuları, yalnızca gizlilik için değil, aynı zamanda yukarıda bahsedilen ek faydalar için de önemlidir.

Proxy Ayarları Değiştirme Nasıl Yapılır?

Denetim Masası -> Internet Seçenekleri'nden sonra; Bağlantılar sekmesi ve tıklayın ve LAN ayarları altında Proxy sunucu ayarlarını etkinleştirin. Neyi kullanmanız gerektiğinden emin değilseniz, yardım için yerel ağ uzmanlarına danışın.

Proxy sorunları yalnızca arka plan hizmeti kullanılırken meydana gelirse, yerel sistem hesabının uygun Proxy ayarlarının olmaması sebebiyle bir probleme işaret eder. Bu durumda, hizmet özelliklerindeki Oturum Açma sekmesi aracılığıyla Bulut Bağlayıcı Hizmetine belirli bir hizmet hesabı sağlamalısınız. Ardından bu hizmet hesabıyla oturum açın ve proxy ayarlarının doğru olduğundan emin olmak için Proxy Ayarlarınızı kontrol edin.