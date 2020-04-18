Prototype 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Prototype 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Prototype 2 oyunu eski sürümünden sonra çıkan yeni sürümüdür. 3 grup şeklinde ayrılan oyunda tarafını oyuncular kendileri seçmektedir. Oyunu bilgisayarlarda oynayabilmek için bilgisayarlardaki sistemlerin gereksinimleri bulunmaktadır.

Prototype 2 oyunu 2. Dünya savaşından sonra bir virüse karşı insanlığı korumak zorunda olunmasını gerektiren bir oyundur. İnsanlardan daha üstün yeteneklere sahip kişilerin kaos ortamında kişilere yardım için yetişmektedir. Oyuncular üç farklı yerlerde görev yapmaktadırlar.

Prototype 2 Sistem Gereksinimleri

Prototype 2 sistem gereksinimleri olmadan oyunu oynamak biraz zordur. Sistem gereksinimleri minimum ve önerilen sistem gereksinimleri olarak ikiye ayrılmıştır. Minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

- İşletim sistemi Windows XP/ Vista

,-İşlemcisi Intel Core 2 Duo 2.6 GHz

- 2 GB RAM bellek

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GT 8800/ AMD Radeon HD 4850

- 10 GB gerekli dis alanı

- DirectX 9

Prototype 2 önerilen sistem kararları ise aşağıda belirtilmiştir.

- İşletim sistemi Windows 7

,-İşlemcisi Intel Core 2 Quad 2.7 GHz

- 4 GB RAM bellek

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 460 yada ATI Radeon HD 5850

- 10 GB gerekli dis alanı

- DirectX 9