Progress MS-15 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Kapsülü fırlatma anı Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) resmi internet sitesinden canlı verildi. TSİ 17.26'da fırlatılan kapsül başarıyla yörüngeye çıkarıldı.



Yakıt, gıda malzemeleri ve diğer kargoları götüren kapsülün UUİ'ye 3 saat 20 dakika sonra ulaşması bekleniyor.



ABD Uzay Ajansı (NASA), ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.



