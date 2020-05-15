Program nasıl kaldırılır? Ücretsiz en iyi program kaldırma ve silme programı önerisi

Çoğu zaman bilgisayara birçok değişik program yüklenir ve kullanılmadığı zamanlarda silinmek istenir. Ancak bazı programlarda bileşenlerin silinemediği veya programın kaldırılamadı gibi uyarılar gelmektedir. Bilgisayar üzerindeki yerleşik program ekle kaldır işlemi her programı silemiyor. Böyle durumlarda bilgisayar çok daha ağır çalışmakta ve programın yükünü kaldırmakta zorlanmaktadır. İşte o yüzden farklı ücretsiz en iyi program kaldırma ve silme programları bulunmaktadır.

Program Nasıl Kaldırılır?

Bilgisayarda yer alan programlar kolaylıkla kaldırılabilmektedir. Gerekli kaldırma programını yükledikten sonra, kaldırılmak istenen programa gelinerek üzerine tıklamak suretiyle, güvenli şekilde silinebilmektedir. Özellikle güçlü kaldırma programları bir sorun yaşamadan güvenli biçimde bilgisayara kurulmuş birçok değişik programı silme yetisine sahiptir.

Ücretsiz En İyi Program Kaldırma ve Silme Programı Önerisi

Piyasada yer alan birçok farklı ücretsiz en iyi program kaldırma ve silme programı bulunmaktadır. Kullanılan bir program silinmek istendiğinde genelde bilgisayardaki sistem bunu her zaman gerçekleştiremez. Böyle hatalar ile karşı karşıya kalındığı zaman özel olarak bilgisayara yüklenecek kaldırma programları etkin şekilde silme imkanı tanımaktadır.

Orbit Uninstaller Pro 7

Yüklediğiniz andan itibaren bu özel silme programı hemen çalışmaya başlamaktadır. Özellikle sitemli kurulu olan yazılımları taramak suretiyle kullanışlı ara yüzü üzerinden tüm programları ekrana yansıtmaktadır. Akıllı beni bir ara yüzü ile beraber Bilgisayarda yer alan tüm programlara erişebilir ve rahatlıkla silebilirsiniz.

Ashampoo Uninstaller

Oldukça yetenekli bir kaldırma aracı olması ile beraber bu özel program, her açıdan kullanışlı bir yapıya sahiptir. Özellikle çeşitli yöntemler kullanarak istenmeyen programlar silinebilir. Bunlar içerisinde hazırlanan kurallar kapsamında otomatik şekilde de silme sistemini değerlendirebilirsiniz.

Revo Uninstaller Pro

Pek çok değişik kullanışlı içerik bulunduran bu özel kaldırma programı, en popüler seçenekler arasında yer alıyor. Yüklü programları otomatik şekilde algılayan sistem, geniş bir kaldırma seçeneği sağlamaktadır. Aynı zamanda kullanıcının müdahalesi olmadan otomatik silme sisteminin yanı sıra, programdan geri kalan tüm kalıntıları tamamen silmektedir.

Ccleaner

Piyasada en çok değerlendirilen programlardan biri olarak Ccleaner geliyor. Bu program bilgisayarda bulunan tüm programları kaldırma yeteneğine sahipken, aynı zamanda bilgisayarı temizleme görevini üstlenmektedir. Böylece bilgisayarda tamamen silmek istediğiniz ve geri dönüşü olmasını düşünmediğiniz her unsuru rahatlıkla kaldırabilirsiniz.

Bütün bu programların arasından tercih gerçekleştirmek suretiyle bilgisayarınıza yükleme sağlayabilirsiniz. Kolay ve kullanışlı ara yüzleri ile beraber, rahat şekilde değerlendirebilir ve zorlandığınız programları kolayca kaldırabilirsiniz. Böylece bilgisayarınızın çok daha etkin ve yüksek performans üzerinden çalışmasına imkan tanıyabilirsiniz.