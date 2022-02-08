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Profesyoneller ve oyunseverler için monitör tavsiyeleri

#Casper#Monitör#Teknoloji
Profesyoneller ve oyunseverler için monitör tavsiyeleri

Profesyonellerin ve oyunseverlerin ortak noktası gelişmiş ekranlarda çalışmalarını gerçekleştirip, oyunlarını oynamak.

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“Bir ekran her şeye bedel midir?” sorusunun profesyonel tasarımcılar ve usta oyuncular tarafındaki cevabı “Evet!” olarak biliniyor. 

Güçlü bilgisayarların ekran yüzünün profesyonel ve geniş olması herkes için önem taşırken, kullanım alanı ve ihtiyaçlara göre de monitör tercihleri değişebiliyor. Özellikle ofis ya da tasarım amaçlı kullanım ile oyun amaçlı kullanımda aranan temel kriterler farklılaşabiliyor. Casper’ın tasarımcıları, ofis çalışanları ve gamerların kullanımı için şu monitörleri tavsiye ediyor: 

1. Excalibur 34’’ monitör. Monitör, canlı renklerin net halini kullanıcılara oyunun içerisinde olma hissiyle yansıtmayı amaçlayan ve yüksek çözünürlüğün elde edilmesine de olanak tanıyan bir ekran teknolojisine sahip. 

2. Excalibur 27’’ monitör. Saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip olan ve 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde eden bir monitör. 

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3. Excalibur 24.5’’ monitör. Oyunlar ve ekran kartlarıyla tam uyumlu 24.5" E24FHD-G Oyuncu Monitöründe, gölgelenme etkisinin yaşanmadığı bir oyun deneyimi için ekran içi sıvı kristallerinin bükülme oranı hızlandırıldı. 

4. İşleri ön plana çıkaran Casper 23.6’’ monitör. Ofis gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış Casper 23.6’’ Monitör ile iş yeri verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. 

5. Casper 21.5" monitör. Sahip olduğu HDMI ve VGA portları ve HDMI kablosu sayesinde günlük görüntüleme için tasarlanan monitör,  minimum alanda maksimum verimi hedefliyor.

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