5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yasal düzenlemesi yapılan e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor. Kimlik doğrulama, bankacılık, e-devlet, ihracat, eğitim, sağlık gibi birçok alanda ve farklı işlemlerde kullanılan e-imza; zaman, iş gücü ve maliyet avantajı sunuyor.

Onay için 3,5 gün bekliyoruz

mza kullanım alışkanlıklarını araştırmak için uluslararası araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları” araştırmasının sonuçları açıklandı. Bulgulara göre, yetkili kişiye ulaşılamaması nedeni ile onay süreçlerinde ortalama 3,5 günlük gecikmeler yaşanıyor. Katılımcıların yüzde 73’ü e-imza sonrasında imza süreçlerinin bir saatten daha az sürdüğünü belirtiyor.

En çok e-Devlet uygulamalarında kullanılıyor



Ülkemizde e-imza kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi için yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, e-imza kullanıcıları en çok %50 oran ile e-Devlet uygulamalarını kullanıyor. Bu oranı % 49 ile kamu projeleri takip ediyor. Bankacılık işlemleri ise %23 ile bu alanda üçüncü sırada.E-imzası olan profesyonel meslek sahiplerinin yüzde 40’ı her gün e-imza kullanıyor. Haftada birkaç kez kullananların oranı yüzde 22 iken ayda birkaç kez kullananların oranı ise yüzde 17. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si e-imzanın yüzde 50’nin üzerinde kâğıt tasarrufu sağladığı konusunda hemfikir.

Klasik imza süreçlerinde yaşanan zaman kayıpları bitiyor



TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise konuyla ilgili olarak, “Kimlik doğrulama, inkâr edilemezlik, kargo ve kâğıt giderlerinde tasarruf, zaman ve mekândan bağımsız imzalama işlemi gerçekleştirebilme gibi birçok fayda sunan e-imza sayesinde klasik imza süreçlerinde yaşanan gecikmeleri en aza indirebiliyoruz. Online başvuru ile kolaylıkla alınabilen TÜRMOB e-imza, dijitalleşen iş süreçlerine uyumluluk açısından kritik öneme sahip. İş yapış yöntemlerini ciddi oranda kolaylaştıran e-imza uygulamasının TÜRMOB üyeleri arasında yaygınlaşacağını düşünüyoruz.” dedi.

Nerelerde kullanılacak?



TÜRMOB e-imza; e-birlik sistemine girişte, e-birlik sisteminden faaliyet belgesi alırken, e-birlik sisteminden odaya başvuru belgelerini gönderirken, e-birlik sisteminden serbest meslek makbuzu keserken, e-müstahsil makbuz imzalama işlemlerinde ve e-fatura sistemine girişte kullanılabiliyor. Ayrıca e-devlet uygulamalarında, e-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde, kayıtlı elektronik posta sisteminde, çalışan hizmet sözleşmeleri gibi sözleşmelerde, banka talimatlarında, performans, izin, fazla mesai ve masraf formlarında ve ıslak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabiliyor.