Procenne’le Türkiye’den dünyaya dijital güvenlik dönüşümü başladı

2019 yılında Türkiye’nin tescilli ilk ticari donanımsal güvenlik modülü HSM cihazını üreten Procenne; kolay entegre edilebilir, özgün tasarımlı ürünleriyle tüm ölçeklerdeki kurum ve kuruluşlar için hem uçtan uca yüksek güvenlik sağlıyor, hem de bireysel dijital güvenlik önlemleri için uygun altyapı mimarisine imkân tanıyor. Kamu ve özel sektördeki pek çok kurum ve kuruluşa cihaz temin ederek teknik açıdan böylesine önemli bir alanda Türkiye’den döviz çıkışını azaltan şirket, ProCrypt HSM ailesiyle aldığı uluslararası sertifikalara bir yenisini daha ekledi. ProCrypt HSM, ödeme ve bilgi güvenliliğinde dünyanın en önemli otoritelerinden biri olarak kabul edilen PCI tarafından verilen PCI PTS HSM v3.0 sertifikasıyla, Türk ödeme dünyasını sadece yabancı ürünlere bağımlı olmaktan çıkarmakla kalmayacak, bu alanda dünyaya da yüksek katma değerli teknoloji ihraç edecek. Hatta bu konuda ilk adım atıldı bile...

Procenne CEO’su Resul Yeşilyurt, “2022 yılı için ihracat hedefimizi yüzde 100 artış olarak belirledik. Avrupa, Asya ve Ortadoğu’da proaktif olacağız. Buna paralel ilk ihracatımızı da Singapur Kalkınma Bankası’na (DBS Bank Hindistan) yaptık. Türkiye’den dünyaya HSM dönüşümünü başlatan yüzde 100 yerli bir firma olarak, global marka olma hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz” diyor.



“Salgın sonrası da dijital güvenlik ihtiyaçları artarak devam edecek”

Procenne CEO’su Resul Yeşilyurt, şirketin ürün ve çözümleriyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor; “ProCrypt HSM ailesi, tek platform üzerinde hem genel amaçlı hem de ödeme sistemlerine yönelik tüm ihtiyaçları karşılıyor. Yeni Nesil HSM’imiz çok daha yüksek performansla işlem yapma kapasitesine sahip. Salgın pek çok noktada dijital güvenlik ihtiyaçlarını gözler önüne serdi. Ancak salgın sona erdikten sonra da dijital güvenlik ihtiyaçları artarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Çünkü artık dijital çağ tam anlamıyla bir çağlayan olma yolunda ilerliyor ve bu da çeşitli güvenlik önlemlerini birinci önceliğe taşıyor. ProCrypt HSM ailesi bugüne kadar kamu ve özel sektörde pek çok kurum ve kuruluş tarafından yüksek seviyede güvenlik ihtiyacını karşılama amacıyla tercih edildi. Şimdi uluslararası geçerliliğe sahip PCI PTS HSM v3.0 ve Ortak Kriterler Sertifikasyonu (CC EAL4+) ile, ek paketleri sayesinde hem ödeme sistemleri hem de genel amaçlı HSM kullanımı olan tüm kurumların ihtiyaçlarını karşılayan bir konumda geldik.”

ProCrypt HSM ailesini daha da geliştirmek ve büyütmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Yeşilyurt, sözlerini şöyle sürdürüyor; Donanımsal güvenlik modülleri, fiziksel ve yazılımsal müdahalelere karşı korumalı olarak tasarlanıyor. Şifrelemede kullanılan anahtarların tahmin edilemez ve gerçek anlamda rastlantısal olarak üretilmesi, bu anahtarların olası bir saldırıya karşı dayanıklı bir şekilde saklanması ve yine güvenli bir şekilde dağıtılması HSM’lerin ana işlevlerinin başında geliyor. HSM’ler, üzerlerinde bulunan sensörler sayesinde fiziksel müdahaleleri algılıyor ve sakladıkları şifreleme anahtarlarını tehditlere karşı ele geçirilmeden siliyor. Ayrıca HSM’ler, harici yazılım yüklenmesine karşı da korumalı olarak tasarlanıyor. Bu sayede, hassas veriler yetkisiz erişimlere karşı korunuyor. Böylesine yüksek güvenlik sağlayan ProCrypt HSM ailesinin yeni sertifikalarımızla Türk ödeme dünyasında önemli bir dönüşümü başlatacağına inanıyoruz ve bu dönüşümü yurtdışında da hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Her yıl 12 milyon Euro’nun yurt içinde kalmasını sağlamalıyız

Türkiye’de ödeme sistemleri sektöründe ortalama 5 yıllık bir kullanım ömrü olan yaklaşık 2000 HSM olduğuna dikkat çeken Yeşilyurt; “Her bir cihazın da 5 yıllık kullanım ömrü süresince ortalama 50 bin Euro’luk bir edinim maliyetinin yaklaşık yüzde 60’lık kısmı donanım, yazılım lisansları ve üretici desteği adıyla yurtdışına çıkıyor, kabaca hesaplarsak ProCrypt HSM ile yıllık yaklaşık 12 milyon Euro’nun yurt içinde kalmasını sağlamayı hedefliyoruz. Böylece sadece cari açığa destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel aktörlerin de tercihleri arasına girerek Türkiye’ye döviz girişini artıracağız” diyor.

Cirosunun yüzde 50’sini Ar-Ge’ye ayıran Procenne 2022’de Türkiye’de yerleşik bulut HSM hizmetini devreye almaya hazırlanıyor.

Procenne Hakkında | www.procenne.com

Dijital güvenlik alanında inovatif çözümler geliştirmek üzere 2013 yılında kurulan Procenne, başka finans, kamu, sağlık, eğitim ve perakende sektörleri olmak üzere daha birçok sektöre yenilikçi yüksek seviyede koruma sağlayan güvenlik çözümleri üretmektedir. Dijital güvenlik alanında tamamen yerli kaynaklar ile yola çıkan Procenne, Türkiye’nin ilk Güvenlik Modülü HSM (Hardware Security Module) üreticisi unvanına sahiptir. Kendi teknolojisiyle ürettiği donanımsal güvenlik modülü olan ve uluslararası geçerliliği olan Ortak Kriterler (Common Criteria EAL4+) ve PCI HSM v3.0 sertifikalarına sahip ProCrypt HSM; bankacılık işlemleri, dijital dönüşüm uygulamaları ve genel veri koruma alanında tek platformda yüksek seviyede güvenlik sunmaktadır. Procenne, ProCrypt, EndCrypt ve CryptAway ürünleri ile dijital güvenlik alanında mobil uygulama güvenliği, e-Posta güvenliği, veri tabanı ve dosya güvenliği, KVKK(GDPR) altyapı güvenliği, SSL sonlandırma ve dijital dönüşüm projelerinde çözümler üretmektedir. Dünyaya yenilikçi dijital güvenlik çözümleri sunan lider teknoloji firmalarından biri olma stratejik hedefinin bir parçası olarak Procenne, Avrupa, Asya ve Ortadogu’da önümüzdeki dönemde proaktif olmayı hedeflemektedir.





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