Pro X Lightspeed kablosuz oyuncu kulaklığı tanıtıldı

Bu yeni kulaklık, espor profesyonelleri tarafından tasarlanan Pro X’i Lightspeed kablosuz teknolojisiyle bir araya getiriyor. 20 saatin üzerinde pil ömrü ve 13 metre mesafe sunan 2,4 GHz Lightspeed kablosuz ile donatılan ürün de Blue VO!CE yazılımına sahip.



Logitech G HUB oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE ile Logitech, gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yarattığı iddiasında. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor.

Daha net bir ses için PRO-G 50mm sürücüye ve DTS 7.1 surround ses sitemine sahip olan ürün, dayanıklı bir yapıda bulunuyor.