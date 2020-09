Prince of Persia: The Sands of Time Remake geliyor

21 Ocak 2021 tarihinden itibaren oyun PlayStation 4, Xbox One ve Windows PC için Epic Games Store ve de Ubisoft Store’da 40 euroluk fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



Ubisoft Pune ve Ubisoft Mumbai tarafından geliştirilen Prince of Persia: The Sands of Time Remake, dövüş, bulmaca çözme ve zamanı geri alma konularındaki yeni yaklaşımıyla Ubisoft’un ilk geniş çaplı yeniden yapımı olma özelliğini taşıyor. Günümüzün oyun sistemleri için güncellenmiş teknolojiyle uygulanan bu yeni tasarım, yeni kamera açıları ve tamamen yeniden yapılan ara sahneler içeriyor. Ek olarak, oyuncular Pune ve Mumbai'deki geliştiricilerin gözünden gösterişli ve tamamen yeniden tasarlanmış bir 9. yüzyıl Pers Ülkesi’ni görecek.



Zamanın Kumları’nı istemeden Sultan’ın krallığına saldıktan sonra Prens’in kendini telafi etmek için atıldığı yolculuğu yeniden ekranlara gelecek. Asıl oyunda olduğu gibi, oyuncular Maharaja'nın kızı Prenses Farah eşliğinde kahraman Prens ile oynayacak ve birlikte sarayda dolaşacak, kılıç kullanan düşmanlarla savaşacak ve tuzak dolu odalarda engelleri aşacak, nihayetinde Zamanın Kumları’nı kontrol eden kötü Vezir ile yüzleşecekler. Oyuncular, düşmanlarla savaşıp parkur sanatında ustalaştıkça ilerlemeye devam edecekler. Yuri Lowenthal, Prens'in orijinal ses ve hareket yakalama aktörü rolünü yeniden canlandırarak geri dönüyor ve ayrıca oyuncular artık Farah rolünü oynayan aktris Supinder Wraich ile tanışacak.



Prince of Persia: The Sands of Time Remake, ilk olarak 1989'da çıkan ve Prens'in yolculuğu sırasında açılabilecek olan orijinal Prince of Persia oyununu da içeriyor.



Oyunun ön siparişini veren oyuncular, aşağıdakileri içeren "Back To The Origins" setine erişebilecekler:



• Prince of Persia: The Sands of Time'dan Orijinal Prens kıyafeti.

• Prens'in Orijinal Silah seti.

• Oyuncular oyunu eski zamanında oynuyormuş gibi oyunun ekrandaki görünümünü ve hissini değiştiren Klasik Filtre.