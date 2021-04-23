PPTX dosyası nedir ve nasıl açılır? PPTX dosyası açma işlemi ve program önerisi

Microsoft'un piyasaya sürdüğü Office programlarından bir tanesi de Power Point'tir. Power Point sunum yapılmasını sağlayan ve bunun için oluşturulmuş bir yazılım programıdır.

PPTX Dosyası Nedir Ve Nasıl Açılır?

PPXT uzantılı dosyalar Microsoft Office Power Point adı uygulamadan ortaya çıkar. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan versiyonlarında dosya isminde gözükmez. Fakat buna rağmen PPTX uzantısı dosyanın ismin de içerisinde gizlidir. PPTX dosyasını açmak kolaydır. Tabi ki de öncelikle Microsft Office Power Point uygulamasının herhangi bir sürümünü satın almak gerekir. Ardından masaüstü sağ tık ve oluştur sekmesinden Power Point seçilebilir.

PPTX Dosyası Mobil Uygulama İle Nasıl Oluşturulur?

Power Point'in mobil uygulaması da bulunmaktadır. Android telefonlar için Play Store mağazasında resmi Microsoft uygulaması indirilmelidir. Apple telefon kullanıcıları için ise Ios Store üzerinden yine resmi Microsoft uygulaması indirilmelidir. Daha sonra bu uygulama açılıp kullanıldıktan sonra kaydedilmelidir. Bu şekilde de kolay olarak PPTX dosyası mobil uygulaması ile oluşturulur.

PPTX Dosyası Açmak İçin Program Önerisi

Pptx dosyası için en ideali Microsoft'un resmi olarak geliştirdiği Power Point uygulamasıdır. Fakat bunun dışında üçüncü parti yazılımlar da PPTX dosyası açmak için kullanılabilir. Libre Office bunlardan bir tanesidir. Libre Office çok sayıda indirilmiş ve kullanılmış yeni dosyayı sorunsuz bir şekilde açar. İndirilmesi de tıpkı resmi uygulama gibi Play Store ve Ios Store'da mevcuttur.

Bir diğer uygulama ise Ability Office adıyla piyasaya sürülmüştür. Uygulama sorunsuz çalıştığı gibi PPTX ve benzeri her türlü dosya üzerinde işlem yapılmasını sağlar.

Özet olarak piyasada hali hazırda pek çok PPTX dosya açıcı programdır. Her biri mobil cihazlar için de geliştirilse de bilgisayarlar için çeşit yine çoktur. Sadece Google Chrome ile bile PPTX dosyaları sorunsuz bir şekilde açılabilir. Bu sayede her türlü Power Point sunusu eksiksiz tamamlanabilir.