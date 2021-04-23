PPT dosyası nedir ve nasıl açılır? PPT dosyası açma işlemi ve program önerisi

PPT, Microsoft PowerPoint sunum dosyalarının uzantısıdır. Bu dosya uzantısı 2003 yılından sonra Microsoft Powerpoint'in yeni sürümlerinde PPTX olarak değiştirildi.

PPT Dosyası Nedir?

Microsoft PowerPoint eskiden oldukça yaygın olarak da kullanılsa da, artık günümüzde o kadar yaygın şekilde kullanılmayan bir sunum programıdır. Genellikle eğitim amaçlı olarak okullarda ya da sunum amaçlı olarak ofislerde kullanılmaktaydı. Bugün hala kullanılmaktadır fakat güncel dosya uzantısı PPTX olarak değişmiştir. Bu uzantıya sahip olan dosyalar metin, ses ve görsel içerebilirler.

PPT Dosyası Nasıl Açılır?

PPT dosyalarını Microsoft PowerPoint'im herhangi bir sürümü ile çalıştırabilirsiniz. Eğer elinizdeki Microsoft Powerpoint sürümü 1997'den eskiyse, o halde piyasada bulunabilen dönüştürme programlarından birini kullanmalısınız. Çünkü 97 öncesi programlarda üretilen dosyalar doğru şekilde desteklenmeyebilir.

Ayrıca PPT dosyalarını görüntülemek için Microsoft'un ücretsiz PowerPoint Viewer programını da kullanabilirsiniz. Bu programda dosyaların içeriğini görüntüleyebilirsiniz ama dosya içerisinde değişiklik yapamazsınız.

PPT Dosyası Açma İşlemi

PPT dosyalarını açmanın bir diğer yöntemi de Google Slaytlar uygulamasıdır. Bunun için öncelikle elinizde bulunan PPT dosyasını Google Drive'a yüklemelisiniz. Google Drive'de dosyayı sağ tıklayarak Google Slaytlar formatına dönüştürebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Daha sonrasında eğer isterseniz dosyanın formatını içeriğine göre TXT, PDF, PNG gibi dosya formatlarına da dönüştürebilirsiniz.

PPT dosyası içerisinde yer alan ses ya da görsel dosyalarını dışa aktarmanız da mümkün. Bunun için 7-ZIP gibi bir ayıklama programı kullanabilirsiniz.

PPT Dosyası Açma Programı

PPT dosyaları genel olarak Microsoft PowerPoint programı ile açılsa da, bu uzantının açılmasını sağlayan başka programlar da bulunmaktadır. Bu programları şu şekilde listelememiz mümkün:

Kingsoft Sunumu

Google Slaytlar

Microsoft PowerPoint Viewer

Open Office Impress

Soft Maker Free Office