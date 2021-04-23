PPT dosyası nedir ve nasıl açılır? PPT dosyası açma işlemi ve program önerisi
Her bilgisayar kullanıcısı bugüne kadar pek çok dosya uzantısıyla karşılaşmıştır. Karşılaşılan her dosya uzantısını çalıştıran belli programlar bulunur. Bu dosya uzantılarının ve onları çalıştıran programların bilinmesinde de fayda vardır. Bu uzantılardan biri de PPT'dir. Peki PPT dosyası nedir ve nasıl açılır? PPT dosyalarını açmak için hangi programları kullanmak gerekir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.
PPT, Microsoft PowerPoint sunum dosyalarının uzantısıdır. Bu dosya uzantısı 2003 yılından sonra Microsoft Powerpoint'in yeni sürümlerinde PPTX olarak değiştirildi.
PPT Dosyası Nedir?
Microsoft PowerPoint eskiden oldukça yaygın olarak da kullanılsa da, artık günümüzde o kadar yaygın şekilde kullanılmayan bir sunum programıdır. Genellikle eğitim amaçlı olarak okullarda ya da sunum amaçlı olarak ofislerde kullanılmaktaydı. Bugün hala kullanılmaktadır fakat güncel dosya uzantısı PPTX olarak değişmiştir. Bu uzantıya sahip olan dosyalar metin, ses ve görsel içerebilirler.
PPT Dosyası Nasıl Açılır?
PPT dosyalarını Microsoft PowerPoint'im herhangi bir sürümü ile çalıştırabilirsiniz. Eğer elinizdeki Microsoft Powerpoint sürümü 1997'den eskiyse, o halde piyasada bulunabilen dönüştürme programlarından birini kullanmalısınız. Çünkü 97 öncesi programlarda üretilen dosyalar doğru şekilde desteklenmeyebilir.
Ayrıca PPT dosyalarını görüntülemek için Microsoft'un ücretsiz PowerPoint Viewer programını da kullanabilirsiniz. Bu programda dosyaların içeriğini görüntüleyebilirsiniz ama dosya içerisinde değişiklik yapamazsınız.
PPT Dosyası Açma İşlemi
PPT dosyalarını açmanın bir diğer yöntemi de Google Slaytlar uygulamasıdır. Bunun için öncelikle elinizde bulunan PPT dosyasını Google Drive'a yüklemelisiniz. Google Drive'de dosyayı sağ tıklayarak Google Slaytlar formatına dönüştürebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Daha sonrasında eğer isterseniz dosyanın formatını içeriğine göre TXT, PDF, PNG gibi dosya formatlarına da dönüştürebilirsiniz.
PPT dosyası içerisinde yer alan ses ya da görsel dosyalarını dışa aktarmanız da mümkün. Bunun için 7-ZIP gibi bir ayıklama programı kullanabilirsiniz.
PPT Dosyası Açma Programı
PPT dosyaları genel olarak Microsoft PowerPoint programı ile açılsa da, bu uzantının açılmasını sağlayan başka programlar da bulunmaktadır. Bu programları şu şekilde listelememiz mümkün:
Kingsoft Sunumu
Google Slaytlar
Microsoft PowerPoint Viewer
Open Office Impress
Soft Maker Free Office