Pound İşareti Nasıl Yapılır, Başa Mı Sona Mı Konulur? Klavye İle Sterlin İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Dünya genelinde en çok kullanılan diğer para birimleri ve işaretleri şu şekildedir.



1- Euro (€) 2- Dolar ($) 3- Yen (¥) 4- Türk Lirası (₺)

Pound İşareti Nasıl Yapılır?

Pound, dünyada en çok kullanılan 5 para biriminden biridir. Bu para biriminin sembolünün klavyede nasıl yapılacağı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Euro, Dolar ve Türk Lirasından farklı olarak Pound'un işaretini yapabilmek için 2 değil 4 tuş kombinasyonu gerekiyor.

Pound işareti yapmak içince önce Alt tuşuna, sonra sırasıyla 1, 5 ve 6 tuşlarına basılmalıdır.

Pound İşareti Başa mı, Sona mı Konulur?

Yazım kuralları ülkeden ülkeye değiştiği için para birimlerinin sembollerinin yazımı da ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Türkiye'de, diğer işaretlerde olduğu gibi Pound işaretinde de önce sayılar yazılır.

Örneğin: 400 Pound 400 £ şeklinde yazılır.

Ancak hem Amerika Birleşik Devletlerinde hem de Avrupa ülkelerinde önce işaret sonra miktar yazılır.

Örnekler: £ 100 (100 Pound) ya da £ 25 (25 Pound)

Klavye ile Sterlin İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac)

İngiliz Sterlini ile Pound aynıdır ve bu para biriminin işareti Windows 10, 8, 7 ve Mac klavyelerinde aynı şekilde yapılır.

Ctrl + C tuşuyla kopyalanan Pound işareti hem Word'de hem de Excel'de kullanılabilir.